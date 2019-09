Bir kelime bir cümle

Alaçatı Ot Festivali: Festivalin başladığı ilk yıldan beri yemek jürisi olduğum için benim açımdan önemli, Alaçatı’nın tanınmasında biraz katkımız oldu ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum.



Ege Mutfağı: Dünyaca kabul görmüş, son derece sağlıklı; zeytinyağının nasıl bir nimet olduğunu, deniz mahsullerinin ve otların büyüsünü anlatıyor.



Ege Denizi: Dünyanın en temiz, oksijeni ve planktonu en bol denizlerinden. Bu yüzden de bereketli bir deniz.



Balık: Dünyanın en kaliteli hayvansal proteini balıkta bulunuyor. Ama Avrupa tüketim ortalaması kişi başı yılda 26 kg., bizde ise maalesef çok düşük, sadece 7 kg.



Ege’nin balıkları: Paha biçilmez; Kaz Dağları’nın hem ruhu hem de suyu, oksijeni tüm Ege’ye dem vurmuş; barbunya, ahtapot, çipura, sinarit, mercan hele bir de olta kalamarı. İnanın dünyada eşi benzeri bir lezzete rastlamadım henüz, bir de deniz hıyarı var ki yıllardır kıymetini anlatmak için köşemde yazıyorum ama şimdi denizin dibini kazıyarak çok yanlış avlıyorlar, yazık ki bindikleri dalı kesiyorlar!



Balık Ankara’da Yenir: TRT HD’deki ilk TV programım. Her hafta ünlü konuklarla ayrı ayrı deniz ürünleri üzerine güzel söyleşiler yapmıştık.



Dünyanın Türk Şefleri: TRT Türk’te yaptığım, New York’tan Tokyo’ya kadar pek çok ülkede en iyi Türk şefini bularak mutfağımız üzerine konuştuğum program.



Benden Söylemesi: Bu yeni programı her pazar FOX TV’de Merve Yıldırım ve Meliha Okur’la birlikte yapıyoruz. Dakikalarım kısa olsa da çok keyif aldığım bir program.



“Süreyya-Balıkların Efendisi”: Araştırmacı yazar Muzaffer Ayhan Kara’nın kuvvetli kaleminden birkaç yıllık bir çalışmayla ortaya çıkan ve basıldığında gördüğüm, benim için muhteşem kitap.



Gurme: Herkes gurme, herkes mekân yazarı oldu! Hesap ödeyerek giden iyi şey yazmıyor, trajikomik bir durum; hayatında mekânlara adım atmayan insanlar mekân yazarıyım diye neler yapıyor neler. Ben gurme miyim, buna toplum karar verir, eğitimle alınmış bir paye değildir; bendeniz sadece işimi, lezzeti seviyorum, çok araştırıyorum, çok geziyorum.



Lokanta: 1780’li yıllarda restorater (onarıcı) olarak başlamış, sadece şifa niyetine kemik suyu satılırmış. Günümüzde lokantada yemek yeme alışkanlığı düşük ama artacağını öngörüyorum.



Lezzet: Dünyanın en büyük farkındalığı, müthiş bir haz duygusu; tek yol lezzet olmalı tüm restoranlarda zaten.



Yemek: Dünyada yaşama anlam katan üç faaliyetten birisi. Bence tıkınarak değil, her öğünü seremoni ile yemek lazım.



Türk Mutfağı: 1996’da Türkiye’nin ilk profesyonal mutfak derneği olan Mutfak Profesyonelleri Derneği’nin kurulmasına ön ayak olmuş, ilk “Aşçı Milli Takımı”nın kurucularından birisi olarak söylüyorum: Mutfağımızda bir aşağılık kompleksi var, oysa çok lezzetli, derin bir mutfağımız var; hakkını vermek, gerektiği yerde yorum yapmak gerekir. Otantik yapı bozulmadan ufak dokunuşlarla modernize edilmeli, dünyaca tanınmıyoruz çünkü bakanlığın tanıtım fonu yanlış uygulamalara gidiyor, halbuki mutfak ülkelerin tanıtımında en etkili silahtır.



Zeytinyağı: Bir yaşam iksiri. Sabahları bir yemek kaşığı içiyorum aç karnına; yemeklere, tavalara, her şeye lezzet ve sağlık katıyor.