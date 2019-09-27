Turgutlu Kent Konseyi , engelliler ve kadın hakları için toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Turgutlu’da bir toplantı gerçekleştirerek hem kadınlara istihdam yaratmak hem de engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulundular.

Turgutlu Kent Konseyi alt çalışma gruplarından biri olan Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a ziyarette bulunan komisyon üyeleri daha sonra Turgutlu Belediyesi meclis salonunda toplantı yaptı. Toplantı’da kadınlara yönelik emek yoğun projeler, kadın istihdamının arttırılmasu ve kooperatifleşme konuları görüşüldü. Ayrıca kadın üretici pazarı kurulması yönünde görüş alışverişinde bulundular. Komisyon üyeleri Engellilerin sorunlarını da dile getirerek bu sorunların çözümü içinde istişarede bulundular.