Cem Yılmaz İzmirlilerle buluştu: İşimi hayatım kadar önemsiyorum

Yaşam koçu Şela Habif’in insanlar arasında köprü olmak, birilerine ilham vermek ve katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği NETTALKS söyleşiler serisinin yeni konuğu Cem Yılmaz’dı.

Sahneyi paylaşan Cem Yılmaz, “Bu organizasyonlar beni çok mutlu ediyor. Yetişemediğimiz yerler oluyor ve bu tür organizasyonlar sayesinde ulaşamadığımız yerlere fayda sağlamış oluyoruz” diyerek sözlerine başladı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide ünlü komedyen “İnsanlar başarılarını kutlamayı çok geciktiriyorlar. Hepimiz hayatımızda çok ciddi bir gelişim kaydettiğimizin farkında olamıyoruz. Örneğin ben çocuk sahibi olunca anladım. Kendimi gözlemledim, hangi noktadan hangi noktaya gelmişim ve kendimi hiç kutlamamışım,diye düşündüm” dedi.

“Ben işimi ne kadar önemsiyorum diye sorarsanız işimi hayatım kadar önemsiyorum” diyen Cem Yılmaz “Hayat ne kadar kontrolümüz altındaysa mesleğimiz de o kadar kontrolümüz altındadır. Ne kadar işinize önem verirseniz bence meyvelerini de o kadar toplarız. Ben sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Benim farkım sizin fark etmediğiniz ama herkesin bildiği dataları işliyor olmam” diyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.