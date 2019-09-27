Yunan Başkonsolos’tan Karşıyaka ziyaretinde 'dostluk’ mesajları

Karşıyaka’yı çok sevdiğini belirten Başkonsolos Papoulia, konsolosluk olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Selanik şehrinde, Karşıyaka’nın da eski adı olan ‘Kordelio’ isminde bir bölge bulunduğunu ve burada Karşıyaka’dan göç eden Rumların yaşadığını anlatan Papoulia, bu bölge belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi’nin ‘kardeş kent’ olması konusunda girişimde bulunacağını belirterek, “Selanik Atatürk’ün de doğduğu yer olması nedeniyle çok önemli bir kent. İçerisinde yer alan yaklaşık 50 bin nüfuslu Kordelio da ilçeniz ile aynı ismi taşıyor. Bu iki kentin mutlaka buluşması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde konsolosluk olarak gerekli yerlere yazı yazarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu. 2016’dan bu yana görevde olduğunu hatırlatan Başkonsolos, iki ülkenin dostluk ilişkilerinin yanı sıra, turizm ve kültür alanlarındaki iş birliklerini geliştirmek için çalıştığını da dile getirdi.

İKİ YAKA BİR MUTFAK FESTİVALİ GELİYOR

Argyro Papoulia’ya samimi sözleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Cemil Tugay da Kordelio ile yapılacak kardeş kent girişimini desteklediklerini vurguladı. “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen Tugay, şöyle devam etti: “Belediye Başkanı olarak Yunanistan şehirleri ile yakın olmak istiyorum. Aslında herkesin bildiği gibi iki kültür ve halklar birbirine çok yakın. Yunanistan’daki belediyelerle elimizden geldiği kadar çok organizasyon yapmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda Sakız, Samos, Midilli ve Bozcaada ile birlikte “İki Yaka Bir Mutfak” adında bir gastronomi festivali yapacağız. Ama temel amacımız kültürel ve sanatsal alanda ilişkileri geliştirmek. Yılda bir kez geleneksel olarak bunu yapmak istiyoruz.”

Ziyaretin sonunda Başkonsolos Papoulia, Tugay’a Konsolosluk olarak açtıkları bir sergide yer alan Karşıyaka’nın eski fotoğrafını takdim ederken, Başkan Tugay da Başkonsolos Papoulia’ya Karşıyaka tarihini anlatan kitaplar armağan etti.