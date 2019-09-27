Muğla 3,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yapıyor

Ağustos-Ekim aylarında 3,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yapan Muğla’ya gezgin arıcılar gelmeye başladı. Bir ay önce gelen arıcılar ise çiçek ile çam balı karışımı ilk hasatlarını yapıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi, 10:45

Türkiye’deki 8 milyon arı kovanının neredeyse yarısına Ağustos ve Ekim aylarında ev sahipliği yapan Muğla’ya gezgin arıcılar gelmeye başladı. Bir ay önce gelen bazı gezgin arıcılar ise çiçek ve çam balı karışımı bal kesimini tamamlamak üzere.

Muğla’ya çam balı üretimi için Menteşe’nin kırsal Kıran Mahallesi başta olmak üzere Ula Akyaka, Marmaris ve Milas ilçelerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen bal üreticileri üç ay boyunca Muğla’da konaklayacaklar. Aileleri ile birlikte gelen bal üreticileri, bu yıl havaların istenildiği gibi gitmediğini ve üretimde düşüş yaşandığını açıkladılar.

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