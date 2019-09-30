Bisiklet kenti İzmir’de anlamlı bir etkinlik daha

Sağlıklı Kentler Birliği’nin “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyasını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte İzmirli çocuklar okula bisikletleriyle gitti. Bostanlı sahilindeki bisiklet yolunda iki kilometre pedal çevirerek okullarına ulaşan öğrencilere okul öğretmenleri ve veliler de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden kampanyaya katılım sertifikası ve hediyeler alan öğrenciler bisikletle okula gitmenin mutluluğunu yaşadı.





İLK ADIM ATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet Yaya ve Planlama Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten, İzmir’in bisiklet kenti olması için bir dizi proje ürettiklerini belirterek, “Mevcut bisiklet yollarını artırıyor, kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını özendirmek için etkinlikler yapıyor, uluslararası işbirliklerini geliştiriyoruz. ‘Bisiklet Kenti İzmir’ hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda en çok çocukları önemsiyoruz. Çünkü bisiklet kullanma kültürü bu yaşlarda gelişiyor. Büyüdüklerinde işe bisikletle giden bir nesil oluşturmak istiyoruz” dedi.