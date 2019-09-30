Konak’ta Patival coşkusu

Konak Belediyesi’nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi’yle birlikte düzenlediği, 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) da destek verdiği “Patival Konak; Can Dostlarımızla Buluşuyoruz” Festivali, Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, stantları tek tek dolaşarak, katılımcılar adına TEMA ve Ege Orman Vakfı’na birer fidan bağışlandığını belirten teşekkür belgelerini verdi. Festivalin ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkarak, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inananları, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenleri bir araya getirdiğini söyleyen Başkan Batur, “İzmir’in kalbinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Patival Konak’a destek veren sivil toplum kuruluşları ile katılımcı vatandaşlara, sağladıkları destek için teşekkür ederim. Bu dayanışma, sağlanan bu güçbirliği her şeyin daha da güzel olacağı yarınlarımızın habercisidir” dedi.

HER ANI DOLU BİR PROGRAM

Festivalde birbirinden renkli aktiviteler de gerçekleştirildi. Dans gösterileri, K9 şovları ve can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından, Lale Tırnaklı'nın köpeği Bonbon, “En Şık Can Dostu” seçilirken, Levent Yılmaz'ın köpeği Eddie, “En Yetenekli Can Dostu” oldu. Emir Korkmaz'ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise “Sahibine En Çok Benzeyen Can Dost” unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.



KEDİ EVLERİNE BÜYÜK İLGİ

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Evlerin, sadece sokak kedileri için kullanılması şartıyla, talep edenlere ulaştırılacağı belirtildi. Evlerden biri de festivale katılan şarkıcı Elnur Hüseynov’a verildi. Konak Belediyesi tüm katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası da dağıttı.