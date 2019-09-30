İGC Basın Ligi’nde müsabakalar başlıyor

Kentte yer alan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin buluşacağı turnuvada İzmirli gazeteciler futbola doyacak İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nce kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşları bir araya getirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek olan İGC 2019 Basın Ligi’nin tanıtımı yapıldı. 8 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan turnuvada, maçlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak. Turnuva ile ilgili tüm duyuru ve bilgiler, karşılaşma sonuçları, puan durumları, itirazlar sonucu tertip komitesi kararları ise www.igc.org.tr adresinden takip edilebilecek.

ÜNVER ERGÜN SEZONU



Turnuva öncesinde basın kurumu temsilcileriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bostanlı Yasemin Kafe’de bir toplantı düzenlendi. Toplantı neticesinde ilke kararları alındı. Buna göre lige yerel ve ulusal yazılı medya, TRT, haber ajansları, basın danışmanları, internet medyası ve TSYD’nin katılmasına karar verildi. İlk olarak Basın Ligi Futbol Turnuvası Tertip Komitesi belirlendi. Kurum temsilcilerinin de katıldığı ilk toplantıda Tertip Komitesi, İzmir Basın Ligi’nin kurallarını, lige katılım şartlarını belirledi. Tertip Komitesi, bundan böyle her yıl düzenlenmesi planlanan ‘BASIN LİGİ’ için 2019 yılında düzenlenen ikinci turnuvaya Ünver Ergün adının verilmesini kararlaştırdı. Geçtiğimiz yılki turnuva ise Şevket Özçelik adıyla düzenlenmişti. Kadın turnuvası da yolda İkinci defa düzenlenecek olan İGC 2019 Basın Ligi’nden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, zor şartlar altında çalışan gazetecilerin futbol turnuvası ile bir nebze olsun soluk alıp, neşeli zamanlar geçireceğini ifade ederek, “Geçen yıl Şevket Özçelik sezonu olarak düzenlediğimiz İGC Basın Ligi’ni bu yıl ikinci kez İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile düzenleyeceğiz. Gazetecilerin morale en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorunlardan biraz uzaklaşacağımız, birlikte bir şeyler üreteceğimiz, moralimizi yükseltecek bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Ayrıca kadın gazeteci arkadaşlarımız ile ilgili de bir turnuva düzenlemeye düşünüyoruz. Onun için de destek almak adına şimdiden burada belirtmek istiyorum. Umarım kadın gazeteci arkadaşlarımız için de farklı bir turnuva organizasyonu düzenlemeyi başarabiliriz” dedi.

Her türlü destek olacağız İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sportif Direktörü Saffet Türksoyuer de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl destek verdikleri İGC Basın Ligi’ne bu yıl da destek vereceklerini söyledi. Saffet Türksoyuer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte her türlü kültür, sanat ve spor etkinliğini desteklemeye çalıştıklarını ifade ederek, gazetecilerin kendi aralarında düzenleyecekleri mesleki turnuvaya saha, yer temini ve diğer ihtiyaçlar bakımından destek olacaklarını sözlerine ekledi. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da İGC Basın Ligi’ne TSYD İzmir Şubesi olarak takım halinde yine katılacaklarını belirterek, turnuvanı başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. İGC Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu kura çekimi bugün saat 11.00’a (30 Eylül Pazartesi) Faal Futbol Hakemleri Derneği Salonu’nda gerçekleştirilecek.



İGC Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu takımları



1- Anadolu Ajansı



2- Basın Danışmanları



3- Milliyet Gazetesi



4- Cumhuriyet Gazetesi



5- Ege Telgraf Gazetesi



6- İletişim Başkanlığı, RTÜK ve BİK



7- İlkses Gazetesi



8- İz Gazete



9- İnternet Medyası



10- Sabah Gazetesi



11- TRT 12- TSYD İzmir Şubesi



13- Turkuvaz Medya Grubu



14- Yenigün Gazetesi



15- 9 Eylül Gazetesi



16- Özgür Gazeteciler Takımı

(Kaynak: 9 Eylül)