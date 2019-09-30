Başkan Soyer, kadınlar için üç protokole imza attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de şiddete maruz kalan kalan kadınların Acil Yardım Hattı'nı aramaları konusundaki iletişim kampanyalarına destek verecek. İnşaat mühendisliği alanında kadınları güçlendirmek üzere başlatılan “Beyaz Baretli Kadınlar Projesi”ne katkı sağlayacak ve toplum temelli yerel kuruluşların katılım ve savunuculuk kapasitelerini güçlendirmelerine yardım edecek.

İLK İMZA ACİL YARDIM HATTI

Başkan Tunç Soyer, ilk olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü ile “Acil Yardım Hattı” protokolünü imzaladı. Bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de şiddete maruz kalan kadınların bu hattı arayarak destek alabilmesi için iletişim ve tanıtım kampanyalarına destek vererek farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacak. Hattın numarası (0549 656 96 96) kısa zaman içinde kent içinde sokak panoları, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak.

KADINLARIN ÖNÜ AÇILACAK

İkinci protokol ise Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile imzalandı. Bu protokol, Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyete duyarlı politikalarının, yerel kadın kuruluşlarının, üretici kadın kooperatiflerinin ve kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi için işbirliği yapılmasını öngörüyor ve AB tarafından finansal anlamda destekleniyor. Böylece, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesine ve karar alma süreçlerine katılımlarının desteklenmesine yönelik ortak faaliyetler üretilmesinin önü açılıyor.

BEYAZ BARETLİ KADINLAR

Başkan Tunç Soyer’in imzaladığı üçüncü protokol ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi arasında oldu. Buna göre “Beyaz Baretli Kadınlar Projesi”nin uygulanması yönünde işbirliği yapılacak. Söz konusu proje, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan genç kadınların mesleki açıdan donanımlı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bilgi birikimine sahip olarak meslek hayatlarına daha özgüvenli başlamalarını sağlamayı ve eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyor.

SOYER: BU UZUN SOLUKLU BİR HİKAYE

İmza töreninden sonra konuşan Başkan Tunç Soyer, Türkiye'de kadının gücünün en görünür olduğu kentin İzmir olduğunu söyleyerek, Körfez Festivali kapsamında hafta sonu katıldığı yelken yarışından örnek göstererek şöyle konuştu: “10 genç kızla beraber yarıştım. Uzaktan bakınca hepsi çıtı pıtı kızlar. Halatların başında ise hepsinin içinden bir Amazon çıktı. Dolayısıyla ben yapılan tüm çalışmaların Türkiye'yi, dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Öte yandan bu, uzun soluklu bir hikaye. Birisini överken, 'adam gibi iş çıkardı' diyoruz. Bu, gerçekten değiştirmemiz gerektiren bir şey. Bununla ilgili kampanyalar da düzenlemeliyiz.”