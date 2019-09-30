Merkezefendi Belediyesi, ünlü yazarları okurlarıyla buluşturuyor

Merkezefendi kitap günlerinde 60 yazarın binlerce eseri, kitapseverlerle buluşacak. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Kitap Günleri’ne Sinan Meydan, Mustafa Balbay, İnci Aral, Saygı Öztürk, İlhan Şeşen, İhsan Eliaçık, Ercan Kesal, Hanefi Avcı, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Erol Mütercimler, Kübra Kongar, Selçuk Erdem, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, Kahraman Tazeoğlu, Müfit Can Saçıntı, Ali Lidar, Murat Menteş, Saniye Bencik Kangal, Şükrü Erbaş gibi ünlü yazarlar katılacak. Denizlili yazar Hasan Ali Toptaş da kitap günlerinde okuyucularıyla birlikte olacak.







5 Ekim Cumartesi 15.00-15.45 arasında Ataol Behramoğlu’nun ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’, 6 Ekim Pazar günü saat 16.00-16.45 arasında Mustafa Balbay’ın ‘Siyaset ve Sonbahar’ sözyleşisi olacak.

BAŞKAN DOĞAN: GÜÇLÜ YARINLAR İNŞA EDECEĞİZ

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi İlçesi’ni kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak Kitap Günleri etkinliğimizin ilkini bu yıl gerçekleştiriyoruz. İlçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. 60 ünlü yazarın katılacağı etkinliğimiz 4 Ekim’de başlayıp 13 Ekim’de sona erecek. Ömrüne dört bin kitap sığdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün örnek alacağız. Okuyan, araştıran bir nesille daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi Kitap Günleri’ni adeta bir şölen havasında yaşayacağız. Tüm Merkezefendili, tüm Denizlili kitapseverleri Kitap Günlerimize davet ediyorum” dedi.

Ünlü yazarlar okuyucularıyla imza gününde de bir araya gelecekler. Aydın Ilgaz ve Nilgün Ilgaz 4-5-6-7 Ekim, Erol Mütercimler 5 Ekim, Hanefi Avcı 4-5 Ekim, Saygı Öztürk 5-6 Ekim, Ataol Behramoğlu 5 Ekim, İhsan Eliaçık 5-6 Ekim, İlhan Şeşen 5 Ekim, Mustafa Balbay, Sinan Meydan, Kahraman Tazeoğlu, Tufan Gündüz, Başak Buğday ve Ercan Kesal 6 Ekim, Ahmet Ümit 7 Ekim, Gönül Çatalcalı 12 Ekim, Yavuz Karakaş 12-13 Ekim tarihlerinde sevenleriyle buluşacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri’nde 4 Ekim Cuma günü saat 14.00 ile 14.45 arasında Aydın Ilgaz’ın, 5 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 ile 12.45 arasında Hanefi Avcı’nın ‘Devletin Güvenliği’, saat 13.00-13.45 arasında Erol Mütercimler’in ‘21. Yüzyılda Fikrimizin Rehberi’, saat 14.00-14.45 arasında Kübra Tongar’ın saat 15.00-15.45 arasında Ataol Behramoğlu’nun ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’, saat 16.00 ile 16.45 arasında İhsan Eliaçık’ın ‘Demokratik Özgürlükçü İslam Nedir, Ne Değildir? 6 Ekim Pazar günü saat 14.00-14.45 arasında Kahraman Tazeoğlu’nun, saat 15.00-15.45 arasında Sinan Meydan’ın ‘Atatürk Etkisi’, saat 16.00-16.45 arasında Mustafa Balbay’ın ‘Siyaset ve Sonbahar’, 7 Ekim Pazartesi günü saat 17.00-17.45 arasında Ahmet Ümit’in ‘Aşkımız Eski Bir Roman’, 8 Ekim Salı günü saat 17.00 ile 17.45 Müfit Can Saçıntı’nın ve 12 Ekim saat 16.00 ile 16.45 arasında Gönül Çatalcalı’nın Hamdüsena Sokağı Kadınları Romanı Üzerinden Türkiye’de Kadınların Var Olma Mücadelesi’ söyleyişisi olacak.