Neptün Soyer'den kadın işi kooperatif

Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ'un ev sahipliği yaptığı söyleşide, kooperatiflerin üreten kadınlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Yoğun ilgi gören söyleşide Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları çalışmaları anlatan Soyer, "Kadın kooperatifleri ile kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini sağladıktan sonra, yolumuza kadın-erkek ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimleri ile el ele devam etmeliyiz" dedi.

TERRA MADRE ÖNEMLİ BİR FIRSAT

İki yılda bir İtalya'nın Torino kentinde yapılan Dünyanın en büyük gastronomi Fuarı olan Terra Madre'nin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile 2021 yılında İzmir'de düzenleneceğini hatırlatan Neptün Soyer, 'Tarladan Sofraya" sloganı ile düzenlenen organizasyonun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

KADINLARIMIZA IŞIK OLACAK

Başkan Mustafa İduğ ise "Kadınlarımızla konuştuğumuzda üretmek istediklerini ama bunun için bir yol haritasına ihtiyaç duyduklarını gördük. Bu söyleşiyi de işte bu amaçla gerçekleştirdik. Sayın Neptün Soyer kooperatifçilik konusundaki çalışmaları ve tecrübeleri ile kadınlarımıza ışık olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.