İZSU’dan taşkınlara karşı önlem

Kemalpaşa, Armutlu, Mahallesi, Eyneysel Deresinde taşkına sebebiyet veren yetersiz kesitteki büzler kaldırılarak, 8 adet 2x1.5 metre ebadında prefabrike betonarme yapı elemanı ile suyun sağlıklı iletimi sağlandı, Ayrıca 130 metre dere temizliği yapıldı.

Foça İlçesi, Bağarası, Arpa Deresinde vatandaşların dere üzerinden yol geçişi yapılması talebine istinaden çift sıra 2x2- toplamda 12 prefabrike betonarme yapı elemanı kullanarak yol geçişi sağlandı.Bucak deresinde kıyı oyulmasına bağlı çökmelere karşı taş baskı yapılarak, kıyı oyulması önlendi. Kocamehmetler Deresinde, dere içerisine vatandaşlarca döşenmiş olan yetersiz kesitte büzler kaldırılarak, 9 adet prefabrike betonarme yapı elemanı ile uygun kesitlerde yol geçişi yapıldı.

Gencelli , Pınarlı Deresi, dere temizliği yapıldı, taşkına sebebiyet veren vatandaşlar tarafından yol geçişi sağlamak amacı ile döşenmiş olan yetersiz kesitte büzlerin tamamı kaldırılarak betonarme kutu menfez kullanılarak suyun hidrolik akarı sağlandı. Son olarak, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, Üçpınar Deresinde karayolu üzerinde bulunan ve taşkına sebebiyet veren yetersiz kesite menfezler kaldırılarak yerine 6 adet prefabrike betonarme yapı elemanı ile geçiş yapılarak sorunlar giderildi.