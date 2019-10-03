Narlıdere'de çocuk senfoni orkestrası kuruluyor

Narlıdere Belediyesi, belediye himayesinde Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak için kolları sıvadı. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklardan oluşacak yerleşik orkestra için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Narlıdere AKM'deki toplantıya; Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak ile kamu ve özel okulların müdürleri katıldı.

Bir ilçe belediyesi bünyesinde, yerleşik olarak kurulan ilk çocuk senfoni orkestrası olma özelliği taşıyacak orkestra için 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde seçmeler yapılacak, orkestra üyeleri sınavla belirlenecek. Orkestranın şefliğini Kartal Akıncı üstlenecek, genel sanat yönetmenliğini ise Dilek Rodos yapacak. Orkestra sadece salon konserleri vermeyecek. Sanatı halkın ayağına götürmeyi hedefleyen belediye, sokak konserleri ile sanatı tüm vatandaşlara sevdirecek. Diğer il ve ilçelerde de konserler düzenlenecek. İlk konser, yılbaşında verilecek. Açılacak sınavlara ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Ayrıntılılar için 238 3001/ 1501 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

'ÖRNEK OLACAK'

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Gelişim çağındaki çocuklarımız için müziğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi de ona göre hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Çocuk Senfoni Orkestrası'nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli hocalar eşliğinde, belediyenin himayesinde hayata geçireceğimiz bu projenin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Sanata ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı sınavlarımıza bekliyoruz" dedi.

'HEYECAN VERİCİ'

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak ise "Duyduğum ilk günden bu yana beni heyecanlandıran bir proje. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve işbirliğine hazırız" diye konuştu.