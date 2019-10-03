'Koltuğa oturdum, haciz gönderdiler'

İncirlliova Belediyesi'nde çalışan 87 kişi 2014 yılında işten çıkartıldı. İşçiler Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Bu arada dava süresince 1 milyonun üzerinde alacağı olan işçilere 588 bin 248 lira belediye tarafından ödendi. Kısa süre önce sonuçlanan davayı kazanan işçiler, avukat aracılığıyla alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek üzere girişim başlattı. Geriye kalan 457 bin 967 liralık borç için Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına icra konuldu. İcra memurları ve polisler araca el koymak istedi. Bunun üzerine belediye çalışanları, belediye iş makineleri ve diğer otomobillerle aracın çevresi ablukaya alarak polisi engelledi. Polis, aracı alamadan ayrıldı.

Haciz kararına tepki gösteren Aytekin Kaya, “87 işçi hakkını almalı, biz ona itiraz etmiyoruz. Borçlar zaten ödeniyordu. Borçlu belediye aldığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli haciz gönderiyorlar. Başkan seçildim ve koltuğa oturduğum gün, haciz geldi. Borçlardan nefes alamıyoruz. Hizmet için geldik, ama pes etmeyeceğiz. 6 ayda 6 milyon borç ödedik. Her şeye rağmen hizmete devam edeceğiz.” dedi.