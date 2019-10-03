Merkezefendi Belediyesi, 2020 yılı bütçesini belirledi

Merkezefendi Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplandı. 10 maddeden oluşan meclis gündeminde Merkezefendi Belediyesi’nin 2020 yılı gider bütçe tasarısı maddesi de yer aldı. Oylama sunulan bütçe tasarısı AKPi ve MHP'li meclis üyelerinin red oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili meclis üyelerinin kabul oyu ile kabul edildi. Oy çokluğu ile kabul edilen bütçe tasarısına göre Merkezefendi Belediyesi’nin 2020 yılı gider bütçesi 200 Milyon TL olarak belirlendi.

2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Toplantıya katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 2020 bütçemizin Merkezefendimize, Denizlimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

ENGELLİ VE ŞEHİT YAKINLARINA 1 LİRA

Mecliste görüşülen bir başka madde ise Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı ücret tarifeleriydi. Buna göre Merkezefendi Kültür Merkez ve Nikah Sarayı salon kiralama ücretlerinde %40 ve üzeri sağlık raporu olan vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere kolaylık sağlanarak, salon kiralama bedeli 1 Lira olarak belirlendi.