Uzlaşan İzmir

Taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden çözmeyi amaçlayan İzmir Adliyesi Uzlaştırma Bürosunda görevli 1200 uzlaştırmacı, fakirlerin giydirilmesi, tekerlekli bisiklet alımı, huzurevinde yaşlılara kitap okuma, okul temizliği, özür dileme gibi taleplerin yerine getirilmesi karşılığında binlerce kişiyi uzlaştırdı. İzmir’de Uzlaştırma Bürolarına gelen davalarda 15 bin 320 mahkemelere gitmeden uzlaştı.



AYNI MASADA TOPLANDILAR



Taraflar arasında sonuçlanması yıllar alacak adli vakalarda kişilerin birbirinden şikayetçi olarak hukuk yoluyla haklarını aramaları mahkemelerde dosyaların çokluğu nedeniyle yıllarca devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, tarafları aynı masa etrafında buluşturup uzlaştırmak için uzlaştırma büroları kurdu. Bürolarda görev yapan ve eğitim alan uzlaştırmacılar, en fazla 50 gün içerisinde tarafları biraraya getirerek, el sıkışmasını sağlıyor. Uzlaştırmacılar görüşmeler sonucunda tarafları mahkemesiz çözüme ulaştırırken, mağdur ve ihtiyaç sahibi kişilere de maddi ve manevi olarak yardım yapılmasını yardımcı oluyor. İzmir Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Seçkin Aktürk, İzmirlilerin uzlaşmada başarılı olduğunu, yüzü asık ve tokalaşmadan bir araya gelen tarafların el sıkışarak ve sarılarak masadan kalktıklarını anlattı. Uzlaştırmacılığın hızlı ve etkili bir çözüm olduğunu belirten Dernek Başkanı Seçkin Aktürk, “Uzlaştırmacılığın amacı mahkemeler üzerindeki yükü azaltmak olduğu gibi, hızlı ve etkin bir çözüme ulaştırmak. Bize gelen dosyalara baktığımızda İzmirlilerin uzlaşmaya yatkın bir yapısı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yüzde 85 uzlaşmada başarı var. Türkiye’de İzmir birinci. Tabi dernek olarak verdiğimiz eğitimler ve uzlaştırmacı arkadaşlarımızın başarısı da bu konuda etkili.” dedi.



KISA SÜREDE ÇÖZÜM



Uzlaşma bürolarına çağırdıkları kişilerin önce tedirgin olarak geldiğini belirten Aktürk, “Taraflar önce tedirgin geliyor. Hatta birbirinin yüzüne dahi bakmıyor. Sonra bir veya iki görüşmede gülümsüyor, tokalaşıyorlar. Asık suratla oturdukları masadan sarılarak kalkıyorlar. Onlar mahkemeye gitmeden, ceza almadan kısa sürede çözüm buluyorlar. Karşılığında da ihtiyaç sahibi kişilere maddi ve manevi bir kazanç ve yardım ulaşmış oluyor.” dedi.

ÖRNEK KARARLAR



- Kendisini darp eden 17 yaşında bir genç kızla, hayvan barınağında bir hafta çalışması karşılığında uzlaştı.



- Otomobiliyle çarpan kişiyle, fakir bir aileye 15 ay boyunca aylık 100 TL yardım etme karşılığında uzlaştı.



- 83 yaşındaki bir kişi 56 yıllık eşine hakaret etti. kadın, eşinin özür dilemesi karşılığında uzlaştı.



- Darp ettiği doktordan hastane önünde pankart açarak özür diledi.