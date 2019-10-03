Yanan ormanlar neden gizleniyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı başından itibaren yaşanan orman yangınlarının bilançosunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Bu yıl Türkiye genelinde bin 965 ayrı orman yangınında 5 bin 469 hektar alan zarar gördü. Bu yangınlarda en çok zarar gören bölge, İzmir ve Manisa illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandı. Bölgede toplam 223 yangında bin 47 hektar alan zarar gördü." denildi



Yine Bakanlığın açıkladığı verilere göre, orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.



'BAKANLIK YANILTIYOR'



Cumhuriyet’in Ege’si, orman yangınlarını ilk günden bu yana yakından takip edip, skandallar zincirini ortaya çıkarmıştı. Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakılmasını, yangına müdahaledeki ihmalleri gün gün ortaya çıkaran Cumhuriyet, sadece İzmir’de yanan alanların Orman Bakanı’nın açıkladığının 10 katı olduğunu duyurmuştu.



Gazetemizin bu haberini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve meslek odaları da doğrulamıştı. Tunç Soyer o sıcak günlerde yaptığı basın açıklamasında hem ihmallere dikkat çekmiş hem de yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne sermişti.



Bu gerçeğe rağmen Orman Bakanlığı yaptığı yıllık değerlendirmede İzmir yangınından etkilenen alanın 500 hektar ile sınırlı olduğunu belirtiyor! Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk ile konuştuk. Türk, yaptıkları incelemeyle yalnızca İzmir'de 5 bin hektarın üzerinde alanın yangından etkilendiğini vurguluyor.



Türkiye genelinde yanan alanın 5 bin hektar olarak açıklanmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Türk, "Bu rakam mümkün değil. Biz İzmir'deki yangının hemen ardından uydu görüntüleriyle yaptığımız çalışmalarla 5 bin hektarın üzerinde alanın yandığını tespit ettik. Daha sonra Orman Mühendisleri Odası, yaptıkları detaylı incelemenin ardından bizim açıkladığımız veriyi 6 bin 500 hektar olarak güncelledi." dedi.



Bakanlığın kamuoyunu yanılttığını söyleyen Türk, "Bakanlığın açıklamasının ne bilimle ne matematikle ne mühendislikle açıklanması mümkün değil. Bakanlık kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Sadece İzmir yangınında 6 bin 500 hektar etkilenen alan var. Muğla'da çok ciddi yangınlar oldu. Teknik personelimiz, yanan alanların bakanlığın açıkladığı kadar küçük olmadığını gözle dahi anlayabilir.” dedi.