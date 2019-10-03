Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum: Büyükşehir

Başkan Gürün, “Muğla’da alt yapı, içme suyu yatırımları ilçeler özelinde farklı bakış açıları ile yapılmış ya da geçici çözümlerle bugünlere gelinmiş. 2014 yılında Muğlamızın büyükşehir olmasıyla bütüncül planlar yapabilme ve eksiklerimizi görebilme fırsatı bulduk. Tespitlerimize göre Muğlamızın sorunsuz bir altyapı ve içme suyu hatları için acil 5 milyar TL yatırıma ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarımızın yanında ülkemizde ve Dünya Bankası kredilerine başvurduk. 2015 yılında başvurduğumuz dünya bankası kredisi 2018 yılında onaylandı ve 83 Milyon Avro krediyi şehrimiz için sağladık. 5 yıl geri ödemesiz, 25 yıl vadeli kredi ile öncelikle Bodrum ve Fethiye ilçelerimize yatırımların startını verdik. Kanalizasyon şebekesi yapım işi ihalesini 27 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdik. Arıtma tesisi projemiz de onaylanınca hemen ihalesine çıkacağız. Bodrum yarımadasının altyapı sorunu için büyük adımlar atıyoruz. 5 yıllık süreçte Bodrum’un altyapısı için 321 milyon TL yatırım yapacağız. Bu yatırım ile Bodrum yarımadasının altyapı sorununun büyük bölümü çözüme kavuşmuş olacak.

FETHİYE'YE 127 MİLYON ALTYAPI YATIRIMI GELİYOR







Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesini de 1 Ekim tarihinde gerçekleştiriyoruz. Dünya Bankası’ndan sağladığımız kredi ve öz kaynaklarımız ile Fethiye ilçemize 127 milyon TL’lik içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırım planı hazırladık. Bu yatırımların en büyüğü 62 milyon TL yatırım ile Ölüdeniz, Hisarönü ve Ovacık mahallelerine yapılacak olan kanalizasyon hattı yapımı olacak.” dedi.

Yatırımlarının Bodrum, Fethiye’den sonra Milas, Marmaris ve diğer ilçelerde devam edeceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilk dönemlerinde Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olan büyükşehir belediyesinin 2019-2024 yılları arasında da Muğla’ya değer katan yatırımlarına devam edeceğini söyledi.