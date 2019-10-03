'Hanımdan 100 TL harçlık alıyorum'

Aday olmaya nasıl karar verdiniz?



AKP’li başkan döneminde meclis üyeliği yaptım. Aklımda hiç başkanlık yoktu. Babam yıllarca meclis üyeliği yaptı, zorluklarını da biliyordum. Bir gün aday listesini aldım, inceledim. Bazıları ilçe dışından bazıları da CHP’ye başka partiden geçmişti. Adaylara baktığım da, “Ben bunlardan daha iyi yaparım” dedim. Sonra gittim, başvurumu yaptım. İyi ki yapmışım.



Kazanacağınızdan nasıl emindiniz?



Biz sokakta değişimi gördük. Halk hizmet alamadığından yakınıyordu. Eski başkan, “1 oy fazla alsınlar ilçeyi terk ederim” demişti. Ben de basın danışmanıma, “10 bin oy fark atarız” dedim. O da bana, başkanım,” çok olmaz mı, 8 bin yazsak” dedi. Ben de, ”sen 10 bin yaz” dedim. 8 bin oy fark attık. Eski başkan 1 oy değil, 8 bin oy fark aldı.



Başkanlığınız döneminde en büyük hayaliniz nedir?



Çok hayalim var ama en büyük hayalim öncelikle Menderes’e bir üniversite getirmek. Rektörlerle görüşüyorum. Turizm ve tarım alanında bölgemizin önü açık. Bu nedenle iki alanda fakülte planım var. Rektörlere gidiyorum, “Yer bizden, gelin buraya fakülte kurun” diyorum. Hepsi olumlu bakıyor ama maalesef bu işler siyasi olarak görünüyor. Ben ilçem için üniversite istiyorum, siyaset yapmak için değil. Hayallerimin biri de yarım kalan hastaneyi tamamlatmak. Her yerle görüşüyorum. Yüzde 49’u biten hastanenin tamamlanması için gerekirse kampanya başlatıp, İmece usulüyle işadamlarına yatırım çağrısı yapabilirim. Hastane acil bir ihtiyaç. Sağlığın siyaseti olmaz.



Belediyeyi yönetirken tasarruf yapıyor musunuz?



Enkaz ve çok kötü yönetilmiş belediye aldık. Altı ayda sürdürülebilir bir belediye haline getirmeye çalışıyoruz. AKP’li eski başkan son bir yılda yaptığı hiçbir işin, alımın parasını ödememiş. Hep, “seçimden sonra ödeyeceğiz” demiş. Çöp torbası almışlar, para ödememişler, benzin istasyonundan aldıkları benzinin dahi parasını vermemişler. AKP’li belediye devralmak zor. Denetçi arkadaşlar gece gündüz çalışıyor. Yapılan bütün yanlışlıkları ortaya çıkaracağız ve deşifre edeceğiz. Borçsuz belediye aldılar, bize belediyeyi devrederken 135 milyon lira borçla bıraktılar.



En önemli üç sorun?



Sosyalleşme, otopark ve hastane. Sinema, müze, tiyatro salonları yok. Bu konuda eksik kalınmış. İş çıkışı vatandaş kafeden başka bir yere gidemiyor. En yakın sinema 1 saat. En kısa sürede eksiklikleri tamamlamak için çaba göstereceğiz. 5 yıl içerisinde Menderes, tarım ve turizmiyle kentin en iyi ilçeleri arasında olacak, çünkü yurttaşım bunu hak ediyor.



Keşke başkan olmasaydım dediğiniz oldu mu?



Hiç pişmanlık duymadım, iyi ki başkan olmuşum. Ailemi çok ihmal ediyorum. Özellikle çocuklarımı. Sabah çıkıyorum, gece geç saatlerde geliyorum. Çoğu zaman çocuklarım uyumuş oluyor. Oğlum bana, “Baba keşke başkan olmasaydın, daha önce beni parka götürüyordun” dedi. Üzüldüm, ama ilçeye hizmet etmek de gerekiyor. Bu sene hiç denize gidemedim. 6 ay önce aldığım kitabın bir sayfasını dahi açmaya zamanım olmadı.



Maaşı siz mi harcıyorsunuz, eşiniz mi?



Maaşa ben dokunmuyorum. Haftalık 100 TL hanımdan harçlık alıyorum. Evin reisi hanımdır bizde. Ben ilçede 95 bin kişiye hükmediyorum, ama evde bir kişi bana hükmediyor. Zaten maaşın çoğu da düğünlere gidiyor. Haftada en az üç düğünü gidiyorum. Bir günde 6 düğüne gittiğim oluyor. Elimiz boş gitmiyoruz tabi. Belediyeye gelip, nişan yüzüğü isteyen oldu, onlara yüzük dahi aldım. “Sen başkansın, sende para çoktur” diyerek bakkala borcunu dahi ödettiren oldu.



Bir gününüz nasıl geçiyor? Peki, evde geçirdiğiniz zaman...

Yemek yapmayı beceremem. Kitap okumayı çok severdim. 6 ay önce iki kitap almıştım, daha bir sayfasını açmadım. Belediyeye yürüyerek gidiyorum, gidene kadar en az 100 kişi ile sohbet ediyorum. Öğlene kadar evrak işleri ve görüşmelerle geçiyor. Öğleden sonra dışarı çıkıyorum. Mahalleleri geziyor, istek ve sorunları dinliyorum. Hepsini not ettikten sonra, fotoğraflarını çekip ilgili birimlere atıyorum. İşlerinin yapılıp, yapılmadığını takip ediyorum. Araç kullanmayı çok seviyorum. Arka koltuktan inip şoförü yana oturtuyorum. Çok hız yapmıyorum ama araç kullanırken çok mutlu oluyorum. Utku