Başkan Serdar Aksoy: Engelsiz Merkez, Menemen halkını için açılıyor

Menemen Belediyesi tarafından, her türlü eşitsizliğin sona erdiği, engelli vatandaşlar için hayatın daha kolay olduğu bir yaşam alanı kurma hedefiyle hayata geçirilen Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi 8 Ekim tarihinde açılacak. Göreve geldiği günden bu yana, hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan olan engelli bireyler ve sorunları ile ilgili çalıştaylar düzenleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ayrımcılık, erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sosyal yardımlar, sağlık, şiddet, istismar, katılım, farkındalık, yasal ve yönetsel yapılanma konularında çözümler üretmeye çalışıyor.





Menemen’de yaşayan engelli bireylerin eğitimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe hakkında bilgi veren Başkan Aksoy, “Merkezimiz hem engelli hem de engelsiz vatandaşlarımız için bir kaynaşma noktası olacak. Çocuklarımızın eğitim alabilecekleri sanat ve spor merkezleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri parklar olacak. Kurduğumuz bina eski, tarihi bir okul ve açılacak merkez ile birlikte bu okulda yeniden çocuk sesleri yankılanacak. Bahçesinde engelli ve engelsiz çocuklarımız koşturup oynayacak, spor yapacak ve aralarındaki engelleri kaldıracaklar. Kompleksin bir parçası olacak olan Mor Mutfak’ta engellilerimizin anneleri başta olmak üzere kadınlarımızın katıldığı mutfak atölyesi olacak. Yapılan pastaları, çörekleri Engelsiz Çilek Kafe’de satacağız. Engelli vatandaşlarımızın çalışacağı ve kendi paralarını kazanacakları bu kafede Emiralem’in ünlü çileği ile dondurmaları, turtaları, yoğurtlarını satacağız. Bu kompleks bir buluşma, bir kaynaşma noktası olacak” diye konuştu.