Ege'ye Cumhuriyet yakışır...

Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili:“Her dönemde hedef olan Cumhuriyet gazetesi, dik duruşundan, haberciliğinden ve gazetecilik etiğinden asla ödün vermemiştir. Her dönem, önce ‘haber’ diyen basın tarihimizin en köklü gazetesi Cumhuriyet gazetesinin Ege eki çıkarması bizi onurlandırmıştır. Hakikatin bağımsız sesi, haber alma hakkımızın savunucusu Cumhuriyet, kentimize ve bölgemize hoş geldi...”



Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir Milletvekili: İzmir’deki Halit Ziya Bulvarı’ndaki binasında uzun yıllar asılı duran Cumhuriyet tabelası indirildiğinde, Cumhuriyetime bir şeyler olduğunun en önemli işaretlerinden biri bu, diye hüzünlenmiştim. Şimdi o tabela değerli büyüğüm, bakanım, yazar Alev Coşkun’un uzun süren mücadelesi sonunda yeniden yerine asıldı. Ayrıca Cumhuriyet Ege’nin başına da Tuncay Mollaveisoğlu gibi deneyimli, dürüst bir televizyoncu/gazeteci geldi. İzmir’in basınsızlığa -ne yazık ki eşraf ve yerel yöneticilerinin ağır ihmali ile- mahkûm edildiği bir zamanda Cumhuriyet, yeniden Cumhuriyetimize doğru habercilikle ışık saçıyor. Başarılar Sayın Mollaveisoğlu.



Bedri Serter, CHP İzmir Milletvekili: Cumhuriyetin tarihine tanıklık eden, bütün değerlerini taşıyan Cumhuriyet gazetesinin Ege ekine başarılar diliyorum. Cumhuriyet gazetesini bugünlere getiren ve aramızda olan, olmayan tüm değerli yazarları ve emektarlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Medyanın tek ses olduğu, muhalif söylemin görülmediği bir ortamda, böylesi girişimleri destekliyor, başarılı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet gazetesi gibi halkın yanında, halkla beraber hareket eden yayınların güçlenmesi, yerelde de gücünü kullanması son derece önemli ve değerli. Bu girişimden dolayı gazete yönetimini kutluyor, emek koyacak ekibe başarılar.



Tacettin Bayır, CHP İzmir Milletvekili: İnsan, etrafında olup bitenleri duyup öğrenmek, fırsat bulduğunda bunları başkalarıyla paylaşmak ister. Basının amacı da bu ihtiyacı karşılamaktır. İzmir’e yeniden yeni bir ses, yeniden yeni bir soluk getireceğine inandığım Cumhuriyet Ege’ye, gerçekleri ortaya koyarak başarıya ulaşacağına dair inancım tam. Kalemlerini iktidarın baskısı ile değil, doğrudan yana, tarafsız bir biçimde kullanacağından yana şüphem yok. Bağımsız ve özgür habercilik ilkelerinden taviz vermeyen, kamuoyunu en güncel ve doğru şekilde bilgilendirmeyi hedef edinmiş Cumhuriyet gazetesinin Ege ekinin de aynı özveriyle büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Ege’ye yayın hayatında başarılar diliyorum.



Mürsel Alban, CHP Muğla Milletvekili: Ege’de baharlar bir başkadır. Gönüllerdeki karamsarlık erir, umut çiçeği rengarenk açar Ege baharında. Deniz bir başka güzel kokar. Sahiller canlanır, hayat yeniden filizlenir Ege topraklarında. İşte geçen mayıs ayında, eski bir dosta yeniden kavuştuk bir Ege baharında. Asırlık çınar yeniden gülümseyerek merhaba dedi Ege’ye... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyetimizin en önemli değerlerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin Ege eki, yeniden karşımızdaydı. Ne de çok özlemişiz... Martın sonu bahar derken çifte bahar yaşadık Ege’de Tuncay Mollaveisoğlu yönetimindeki Cumhuriyet gazetesinin Ege ekiyle... Daralmıştık, nefesimiz oldu... Sesimiz kısılmıştı, haykırışımız oldu. Hoş geldin tekrar Cumhuriyet Ege... Gazeteciliğin aydınlık yüzü, yarınlarımızın güvencesi... Ege’ye Cumhuriyet yakışır.



Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı: İzmir, Türkiye’nin yükselen yıldızı... Doğası, tarihi, hoşgörüsü ve gelişen ekonomisi ile bir cazibe merkezi... Bu yükseliş döneminde hata yapılmadan yol alınabilmesi için daha çok fikre, daha çok sese ve görüşlere farklı ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Ege, bu anlamda önemli bir işlev üstlenerek İzmir’in fikir dünyasına hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır. Çevreyi koruyarak, tarımı ihmal etmeden ve kentimizin sahip olduğu değerlerden vazgeçmeden bir gelecek mümkün. Bunu elbirliğiyle, gönül birliğiyle ve uzlaşarak inşa edeceğiz. Bu yolun kilometre taşlarını da hep birlikte döşeyeceğiz. Cumhuriyet Ege’nin bu yolculuktaki rehberlerimizden biri olacağına inanıyor ve yürekten bir “Hoş geldin” diyorum.



Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkanı: Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, Cumhuriyet gazetesinin, Ege ekibini tekrar Ege Bölgesi’ne kazandırmasını büyük bir özveri olarak görüyorum. Toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilmesi adına basında çoksesliliğin çok gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet gazetesinin bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini düşünüyorum. Cumhuriyet gazetesinin Ege ekinin nice yıllar başarılı bir şekilde devam etmesini, İzmir’in siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel hayatına sağladığı katkıların artarak sürmesini diliyorum.



Zekeriya Mutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Cumhuriyet Ege’nin haftalık olarak yayın hayatına başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhuriyet gibi basın tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir gazetenin, haftalık ekinde bölgedeki gelişmelere, beklentilere ve sorunlara seviyeli üslubuyla yer vermesi hem kentimize hem bölgemize olumlu yansıyacaktır. İlavenin kısa sürede günlük hale gelebilmesini umut ediyoruz.



Esin Önder, Haytap Federasyon İzmir Temsilcisi: Cumhuriyet Ege’nin haftalık yayın hayatına başlaması Haytap Federasyon İzmir Temsilcileri olarak bizleri çok mutlu etti. Haber almak için okuduğumuz gazetemize Ege ilavesi çok yakıştı. İnsan ve hayvan haklarını savunan gazetecilere başarılar ve yolunuz açık olsun.



Metin Uca: Anlatıcı-Sunucu- TV programcısı: Babacığım evimize süt ve ekmek ile birlikte Cumhuriyet getirirdi. O geleneği sürdürüyorum. Cumhuriyet, Atatürk devrimlerinin yanında duran Türkiye'nin en köklü gazetesi. 95 yıllık bir çınar. Ege bölge ekini keyifle takip ediyorum. Etkili haberleri, bölgeyi yöneten insanların hizmetleri, kültür ve sanat aktiviteleri ile cuma günleri Cumhuriyet de renkleniyor. Başındaki isim Tuncay Mollaveisoğlu eşi az bulunur, çok başarılı gazeteci dostlarımdan biri. Cumhuriyet’in Ege’si, benim de bir parçam olan Ege Bölgesi'nde hayatın aynası oldu.



Bülent Özdemir: Sanatçı-Besteci: Ödünsüz bir gazete Cumhuriyet. Atatürk ilkelerinden taviz vermeyen, Türkiye’yi her koşulda aydınlatmayı görev edinmiş, cesur gazetecilerin gazetesi. Ben de bir Karşıyakalı olarak cuma günleri çıkan Cumhuriyet’in Egesi’ni keyifle takip ediyor, cep telefonumdan anlık haberleri fırsat buldukça izliyorum. Tuncay Mollaveisoğlu iyi bir ekip kurdu, her sayfası okunan bir ek yapıyor. İzmirliler Cumhuriyet’i yeniden kucakladı. Her gün satın aldığım gazete benim gözümde aslında, “gazetecilerin Cumhuriyet’i.”