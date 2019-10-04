Karaburun’da havai fişek yok, kuşlar artık daha özgür

Karaburun Belediyesi, tüm belediyelere örnek olacak bir karara imza atarak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nden itibaren belediyenin tüm etkinliklerinde havai fişek kullanılmasını yasakladı. Gürültü kirliği oluşturmasının yanı sıra, kuşların zarar görmesine ve sakat kalmasına sebep olan, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen havai fişek kullanımının yasaklanması kararı ilçedeki hayvanseverler tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yüzlerce kuş çeşidine ev sahipliği yapan ilçede, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindiklerini söyledi. Belediye bünyesinde yapılan etkinlik, organizasyon ve kutlamalarda bugün itibariyle artık havai fişek atılmayacağını belirten Başkan Erdoğan “Bilimsel araştırmalar havai fişeklerdeki yüksek ses ve basıncın kuşlarda geçici işitme kaybına, görme problemlerine neden olduğunu gösteriyor. Ayrıca çok geniş bir alanda bomba etkisi yaratan ses ve basınç kuşları sakat bırakabiliyor. Belediye olarak aldığımız kararın ilçemizdeki tüm etkinliklerde uygulanması için gerekli girişimleri yapacağız. Tüm canlılara gereken duyarlılığı göstermemiz gerekiyor” dedi.