CHP'li Bakan milyonlarca yurttaşı ilgilendiren 'e-haciz'i TBMM'ye taşıdı

Hazine ve Maliye Bakanı geçen Temmuz ayında gazetecilerle yaptığı bir toplantıda “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diyerek borç yapılandırması konusunda umut vadetmişti.

Bakan Albayrak son yaptığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumunda borç yapılandırmasından bahsetmediği gibi, bu hafta çoğunluğunu esnafın oluşturduğu milyonlarca insana e-haciz geldi, banka hesapları bloke oldu. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘SARAY, YİNE ESNAFIN EMEKÇİNİN SIRTINDAN İNMİYOR!’

CHP’li Bakan, “Ekonominin belkemiğini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile esnafımızın büyük kısmı art arda gelen zamlarla, döviz kurundaki dalgalanmalarla ve yüksek enflasyonla mücadele ederken, ekonomik kriz karşısında ayakta kalmaya çalışırken saraydan bir darbe daha aldı. Bu hafta e-haciz uygulamasıyla milyonlarca vatandaşın banka hesapları bloke edildi. ‘Birtakım’ vakıflara vergi muafiyeti getiren, büyük şirketlerin vergi borcunu sıfırlayan saray, esnafın emekçinin sırtından inmiyor! Zar zor ayakta duran, günü anca kurtarabilen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve esnafımızı hızla iflasa sürükleyen bu uygulama derhal durdurulmalı, çaresiz bırakılan esnafımız için yapılandırma çalışmaları başlatılmalı” diye konuştu.