İzmir'de fırtına ve sağanak

İzmir’de elverişsiz hava koşulları nedeniyle durdurulan deniz seferleri normale döndü.
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma, 15:08

[Haber görseli]Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDEZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

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