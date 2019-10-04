İzmir'de fırtına ve sağanak

Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDEZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.