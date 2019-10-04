Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDEZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.
İzmir'de fırtına ve yağmur alarmı! Deniz seferleri iptal edildi
İzmir’de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Yayınlanma tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma, 15:08