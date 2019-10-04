Tunç Soyer, İzmir’in muhtarlarıyla buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları şehrin muhtarlarıyla buluşmaya başladı. Önümüzdeki iki hafta boyunca önce 11 merkez ilçe, daha sonra ise 30 ilçenin tamamından gelen muhtarlarla buluşacak olan Başkan Tunç Soyer ve ekibi, muhtarlardan gelen öneri ve şikâyetleri dinleyecek.

Bugün İzmir’in Karşıyaka ilçesinin muhtarıyla başlayan görüşme turu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne kadar merkez ilçe muhtarlarıyla devam edecek. 19 Ekim 2019’da ise 30 ilçenin muhtarları bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Karşıyaka’nın 17 mahalle muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Yıldız Devran, Aysel Özkan, Eser Atak, Suphi Şahin ve ilgili bürokratlar yer aldı. Başkan Soyer, muhtarlardan gelen ulaşım, asfalt, yol ve mazgal çalışmalarıyla ilgili talepleri tek te k not aldı.

“Muhtarlar Günü” olarak kutlanan 19 Ekim günü 30 ilçe muhtarlarıyla bir araya geleceğini belirten Başkan Soyer, 19 Ekim’e kadar her sabah başka bir ilçenin muhtarlarıyla bu görüşmeleri sürdürecek.