Balbay ve Behramoğlu okurlarıyla buluşuyor

Merkezefendi Belediyesi’nin kitap günleri bugün başlayıp, 13 Ekim’e kadar sürecek. 60 yazarın binlerce eseri, kitapseverlerle buluşacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kitap günleri ile Merkezefendi’ni kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Ömrüne dört bin kitap sığdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün örnek alacağız. Okuyan, araştıran bir nesille daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi Kitap Günleri’ni adeta bir şölen havasında yaşayacağız. Tüm Merkezefendili, tüm Denizlili kitapseverleri Kitap Günlerimize davet ediyorum” dedi.

BALBAY VE BEHRAMOĞLU GELİYOR

Merkezefendi Kitap Günleri’nde gazetemiz yazarları Mustafa Balbay ve Ataol Behramoğlu da okurlarıyla bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında yarın 15.00 - 15.45 saatleri arasında Ataol Behramoğlu’nun ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’; pazar günü saat 16.00-16.45 arasında ise Mustafa Balbay’ın ‘Siyaset ve Sonbahar’ söyleşisi yapılacak.