5. İzmir Boyoz Festivali'nde renkli anlar yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festival, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Ücretsiz dağıtılan yiyeceklerden faydalanan binlerce kişi, etkinlik alanında çalınan müzikler eşliğinde de dans etti. İzmir Boyoz Festivali etkinliklerinden kadınlarla erkeklerin ayrı kategorilerde bulunacağı bir boyoz yeme yarışması saat 15.00'da başlayacak. En çok boyoz yiyen kişilere ise sürpriz ödüller verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası'nın konserleri ve DJ Serhat Özak'ın performansı etkinlik süresince dinlenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen “Boyoz Festivali”, yine büyük ilgi gördü. Gündoğdu Meydanı’ndaki çimlerde binlerce boyozsever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ikramı boyoz, yumurta, peynir ve çay eşliğinde kahvaltı yaparken, düzenlenen boyoz yeme yarışması ile de eğlenceli dakikalar geçirdi.

5 DAKİKADA 9 BOYOZ

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli rağbet gösterdi, yapılan çekilişle yarışacak 10’ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı.



Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen 36 yaşındaki Ayşegül Aksoy kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen 39 yaşındaki Turgay Yılmaz kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Festivalin organizasyonunda yer alan Radyo Romantik Türk DJ’lerinin müzikleri eşliğinde İzmirliler keyifli bir gün geçirdi.