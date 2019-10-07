Meteoroloji'den Ege için önemli uyarı

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yurdun batı kesimlerinde etkisini göstereceğini hava durumu raporu ile kamuoyuna duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı. Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 10:15

Uyarılarda, ani sel, su baskını, dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

A.KARAHİSAR:, 26°CParçalı bulutlu, öğleden sonra güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 30°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR: °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

MUĞLA: °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

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