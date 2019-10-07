Meteoroloji'den Ege için önemli uyarı

Uyarılarda, ani sel, su baskını, dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

A.KARAHİSAR:, 26°CParçalı bulutlu, öğleden sonra güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ: 30°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



İZMİR: °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



MUĞLA: °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.