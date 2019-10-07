Somalı madencilerin 'Ankara yürüyüşü' 3'üncü gününde: Yolu açın!

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Kömürleri A.Ş. ve Uyar Madencilik tarafından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatları aradan 5 yıl geçmesine rağmen ödenmedi. Üstüne emekli olan 600 işçi daha eklendi. Haklarını alamayan Bağımsız Maden-İş’e bağlı işçiler, seslerini duyurmak için geçen Cumartesi günü "Ankara yürüyüşü" başlattı.









HAK-İŞ'E SERBEST, MADENCİYE YASAK



İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yürüyüşlerinin ilk gününde Kırkağaç’ta jandarma tarafından durduruldu. Burada jandarma barikatıyla karşılaşan madenciler, çadırlar kurarak oturma eylemi başlattı. Yürüyüşe devam etmek isteyen madenciler Manisa Valiliği’nin talimatıyla engelleniyor. Barikat kuran jandarma ise, “yürüyüşün kanuna aykırı” olduğunu ileri sürerek madencilerin yürüyüşüne izin vermeyeceklerini belirtiyor. Hak-İş’in bir süre önce Ankara’ya yaptığı yürüyüşü örnek gösteren madenciler ise, tazminat hakları için yürüdüğüklerini, almadan dönmeyeceklerini söylüyor.











Maden işçileri geceyi Kırkağaç'ta yol kenarına kurdukları çadırlarda geçiriyor



'YOLU AÇIN'

Eylemin 3'üncü gününde Cumhuriyet'e konuşan Bağımsız Maden İşçileri Genel Başkanı Tahir Çetin, “Tazminatlarımız taksitlere bölündü, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce ilçeye ziyarete geldiği zaman taksitlerin 3’ü ödendi, sonrası hiçbir taksit ödenmedi. Mahkemeye başvurduk, kazandık ama mahkeme kararları da yerine getirilmedi. Buna ses çıkarmayanlar şimdi kanuna aykırı diyor.” dedi. Geri adım atmayacaklarının altını çizen Çetin, "5 yıldır alınan kararlara rağmen haklarımız verilmiyor. Biz hakkımızı almak için yürümeye kararlıyız. Yürümemizi istemiyorlarsa hakkımızı versinler. Bizim yolumuzu açın." dedi.

Soma Kaymakamlığı Bağımsız Maden-İş’in tazminatların ödenmesi için yapacağı eyleme yasak kararı getirdiğini, sendika olarak kararı mahkemeye taşıdıklarını anımsatan Çetin, "Manisa 1. İdare Mahkemesi “2911 sayılı Kanunun hükmüne atıf yapmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin toplantı sonrası gösteri yürüyüşüne izin vermeyen Kaymakamlık kararını bozdu. Biz de bu karar üzerine yürüyüşe başlamıştık .Asıl yürüyüşün engellenmesinin kanuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.