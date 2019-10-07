CHP’li başkan Erdoğan: Bu iftiralar tutmaz

Yazılı açıklama yapan CHP’li Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “ Belediyemizin personel kimlik kartlarından, T.C. ibaresi ve Türk Bayrağı’nı kaldırdığım iftirasını şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Karaburun Belediyesi böyle bir kartı basmamış, bilgisayar teknolojileri kullanılarak bazı kartlar üzerinde oynama yapılmıştır. İddialar tamamıyla yalan ve gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle iftiralar tutmaz, tutmayacaktır. Dolayısıyla, benim ve Karaburun Belediyesi çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığımı ve Atatürk sevdamızı sorgulamak kimsenin haddine değildir.” dedi.

Kendisine saldırı yapıldığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü.” Karaburun Belediyesi tabelasına gururla taşıdığımız “T.C.” ibaresinin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında olmadığını sorgulamalarını rica ediyorum. Şahsıma yapılan bu ve bunun gibi mesnetsiz saldırıların arkasındaki nedeni paylaşmak istiyorum. İlçemizdeki ilkokul müdürünün önceki hafta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma karşı yaptığım suç duyurusu bunun nedenidir. Kadınlarımızı aşağılayan ve ikinci sınıf insan yerine koyan bu paylaşımın, “örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, ya satılık ya da kiralıktır” cümlesi olduğunu tüm kamuoyumuza hatırlatmak isterim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Bayrağının ve Atatürk devrimlerinin ödünsüz savunucularıyız.Hep öyleydik ve hep öyle kalacağız.”