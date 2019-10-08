6. Germiyan Festivali başlıyor!

25 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Çeşme Festivali’nin ardından 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Germiyan Festivali’nde sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar birçok program yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’da gerçekleştirilecek festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve yerel lezzetlerini 2 gün boyunca açık olacak stantlarda sergileyebilecek.

AÇILIŞTA TOLGA ÇANDAR KONSERİ



12 Ekim Cumartesi günü stantların açılışı ile başlayan festivalde saat 11.00'de, Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye'ye duyuran Nuran Erden, "Goca Emine"de duvar boyama atölyesi etkinliği gerçekleştirecek. Renkli görüntülere sahne olacak Festival Korteji ise, Cumartesi günü, saat 13.00'de, eski un değirmeninden başlayarak, Germiyan İlkokulu'na kadar sürecek.



Kortej yürüyüşünün ardından saat 14.00'de, Otantik Ev'de "Germiyan'da Tarihe Yolculuk" ve eski un değirmeninde "İkbal Balcı Suluboya Sergisi" açılacak. 15.00'de ise, Prof. Dr. Artun Ünsal tarafından, Köy Kahvesi'nde, "Günümüz İnsanının Lezzetlerle Sınavı" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Bölgeye özgü olan "Kopanisti Peyniri"nin yapılışı, saat 17.00'de, Otantik Ev'de, Ayşe Kabasakal tarafından anlatılacak. Festivalin ilk gün etkinlikleri, saat 20.00'de, Germiyan İlkokulu'nda gerçekleştirilecek Tolga Çandar konseri ile son bulacak.

EKMEK YARIŞMASI YAPILACAK

Festivalin ikinci ve son günü olan 13 Ekim Pazar günü, saat 12.00'de, eski un değirmeninde, Şükran Tümer tarafından "Lavanta Kokulu Kağıtlar" adlı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Mutfak Atölyesi programı kapsamında saat 13.00’de Atam Cafe'de Funda Üskül tarafından uygulamalı olarak anlatılacak olan "Pirinçli Germiyan Mantısı' yapımı anlatılacak.

Birbirinden güzel ve lezzetli ekmeklerin yarışacağı Ekmek Yarışması saat 16.00’de Germiyan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek. Ekmek Yarışması’nın ardından saat 18.00’de Tuğba Ger konseri ile festival sona erecek.

'ÇEŞME FESTİVALLER KENTİ OLACAK'

Çeşme’nin deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, sanat ve sporda da hak ettiği yere geleceğini ifade eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme bizim gözbebeğimiz. Haziran-Eylül arasına sıkışıp kalan sezonumuzu artık 6 aya yayacak, bununla da sınırlı kalmayıp kış aylarında da düzenlediğimiz festivallerle yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi ağırlayacağız” dedi.

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Germiyan Festivali ile yerel değerleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Oran, “Çeşme’nin her yeri ayrı güzel. Germiyanlı vatandaşlarımızı, özellikle ev hanımlarımızı evlerinden çıkararak üretime kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu festivalde ürettikleri ürünleri ve yerel lezzetlerini stantlarda sergileyerek bölgeye canlılık kazandırmalarına yardımcı oluyoruz. Sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar dopdolu programla kutlayacağımız 6. Germiyan Festivali’mize tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.