Başkan Soyer, köklü kulüplerin yöneticileriyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in köklü spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu. İzmir'de spor konusunda işbirliğinin altını çizen Tunç Soyer, İZVAK çatısı altında kulüplere toplu destek olacağını belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman İzmir'de sporu destekleyeceğine değinen Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak tüm kurumsal kimliğimizle, gücümüz ne kadar yetiyorsa sizin yanınızda olacağız. Elimizden ne kadar geliyorsa bunu büyük bir keyif ve mutlulukla yapacağız.

İmkanlarımız, zamanımız ve kadromuz sınırlı ama bu sınırları zorladığımızı göreceksiniz, bunları nasıl daha fazla büyütürüz, nasıl ileriye taşırız diye canla başla çalışacağız. Bunu da çok net ve bütün kalbimle söylüyorum" diye konuştu.



KULÜPLER SAAT KULESİ KADAR DEĞERLİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in spor kulüplerinin köklü tarihinin önemini vurgulayarak, "Saat kulesi İzmir için neyse bu kulüplerin her bizi İzmir için odur. Yani semboldür. Bu şehrin çınarlarısınız. 100 yıllık asırlık kulüp Türkiye'de çok az ama İzmir'de altı kulüp olunca değer artıyor" dedi.





6 KULÜP BELEDİYE İLE BİR ARAYA GELDİ

Spor kulüplerine verilecek her desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ise "İzmir'in 1912 ve 1928 yılları arasında kurulmuş 6 tane tarihi, Cumhuriyet'in tarihinde yer alan kulüplere sahibiz. Bunu, gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarma sorumluluğumuz var. Kulüplerimiz artık sadece spor kulübü değil, kentin mirası. Dolayısıyla bu kulüplerin kent mirası olarak korunması gerekiyor.

Kulüplerimize verilecek her destek, bizim için çok değerli. Bu toplantının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzun zamandır bu şekilde bir araya gelemedik. Bu bizim için çok değerli çok teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantıya, İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor Kulübü Başkanı Cihat Aktaş, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İzmirspor Kulübü Başkanı Emin İşletir, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin katıldı. Onları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge başkanlık makamında ağırladı.



İZVAK NEDİR

İZVAK 1998 yılında İzmir takımlarına katkı koymak ve ortak çaba oluşturarak bunu organize etmek amacıyla kuruldu. Türkiye Kulüpler Birliği’nden daha eski bir yapılanma olan İZVAK, altı spor kulübünü tek çatı altında birleştiren ilk ve tek vakıf olma özelliğini taşıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZVAK arasında gerçekleşen toplantıda spor kulüplerinin ihtiyaçlarını İZVAK üzerinden değerlendirerek İzmir Büyükşehir Belediyesine aktarma kararı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZVAK üzerinden gelecek talepleri imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışacak. Aynı zamanda toplantıda İZVAK ve Tunç Soyer arasındaki ziyaretlerin 2 ayda bir düzenli yapılması kararı aldındı.