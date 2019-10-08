Neptün Soyer, Ardahan'dan tohum - takas şenliği sözü aldı

Neptün Soyer, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e Seferihisar'daki Can Yücel Tohum Merkezi'nde bulunan yerel sebze tohumlarından oluşan bir paket götürdü. Soyer, konuşmasında "Bunları, Can Yücel Tohum Merkezi'nden getirdik. Bir dahaki sefere tohum takas şenliği Ardahan'da olsun" dedi ve Faruk Demir'den söz aldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, yerel tohumların yaşatılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için hem 2009 yılında kurulan Slow Food Teos hem de KÖY-KOOP İzmir Birliği çatısı altında önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Seferihisar'da 2011 yılından beri yapılan tohum takas şenliklerinin Türkiye'ye yayılması için de pek çok çalışmalar yürüttü.