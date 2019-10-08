Başkan Batur’dan Göztepe’ye tam destek

Göztepe’nin hemen her maçına giderek takıma destek veren Başkan Batur, “İzmir’in kalbi Konak’tır ve Konak’ın kalbinde de şanlı Göztepemiz’in yeri büyüktür. Takıma ivme kazandıran Başkan Sepil’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Göztepe için inşa edilen yeni stadın çevresinde Konak Belediyesi’ne ait alanların da bulunduğuna dikkat çeken Batur, “Biz bu alanda hem şehrimize hem de kulübümüze yakışır bir çevre düzenlemesi yapılması adına üzerimize düşen ne varsa, en iyi şekilde yaparız. Ayrıca kulüp yöneticilerinin de isteği doğrultusunda stadın çevresinde hem sporcularımız hem taraflar hem de bölge sakinlerinin kullanabileceği sosyal alanlar oluşturmayı istiyoruz” diye konuştu.

ŞEHRİN YENİ DEĞERİ

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de yeşil sahalarda top koşturan ve Göztepe Spor Kulübü’nde yöneticilik de yapan Başkan Batur’un takımın maçlarını kaçırmadığını belirterek, kulübe sunduğu destek için teşekkür etti. Spor kulüplerinin bulundukları şehirlerin tanınırlığına, kültürüne çok önemli katkılar yaptığına işaret eden Sepil, Göztepe’nin yeni stadının da İzmir’e kazandırılan bir değer olacağını ifade etti. Stadın takıma büyük katkı sağlayacağını da vurgulayan Sepil, bölgenin 7 gün 24 saat kullanılabilecek bir yaşam alanı olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.