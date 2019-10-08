Kaz Dağları için İzmir'den Çanakkale'ye yürüyecekler

İzmir Düşünce Topluluğu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler kentimizde ve bölgemizde yaşanan ekolojik yıkımlara karşı toprağımızın, suyumuzun, havamızın daha fazla kirlenmesini önlemek amacıyla, insanların ve bütün canlı yaşamın geleceğinin tehdit altında olduğunun bilinciyle sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna duyurmak için yollara düştük. Suyumuzu kirleten, doğamızı mahvedenlere karşı, Efemçukuru’ndan Kazdağları’na, ekolojik yıkımların olduğu çeşitli noktalarda yürüyüşler yaparak sesimizi duyurmaya çalışacağız” denildi.

9 Ekim’de Efemçukuru’ndan başlayarak 12 Ekim Çanakkale mitingine kadar 20 noktada, ekolojik tahribatın olduğu yerlerde yürüyüş ve açıklamalar yapılacağı aktarılan açıklamada, “Başından sonuna kadar, ekte duyuracağımız etkinliğimize destekleriniz, katkılarınız bizim için çok değerlidir. Ayrımsız bu ülkede yaşayan herkesin yaşamını ve geleceğini derinden etkileyen Ekolojik krize karşı birlikteliğimiz, bizimle birlikte olamasanız bile bulunduğunuz yerden göstereceğiniz destekler, geleceğimiz için çok kıymetlidir” ifadelerine yer verildi.

Yürüyüş programı şöyle:

09.10.2019 günü programı:

Saat 08.30 da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanılarak otobüslerle Efemçukuru’na gidilecek, 09.30’da Efemçukuru’nda basın açıklaması yapılarak yürüyüşe başlanacak.



Saat 11.00’de, Gaziemir Nükleer Atık fabrikasında yürüyüş ve basın açıklaması;

Saat 12.00’de, Konak Sümerbank önünde basın açıklaması ve Kahramanlar’a yürüyüş;

Saat 14.00/15.00 , Çiğli-Sasalı Kuş Cenneti; Gediz deltasında yürüyüş ve basın açıklaması;

Saat 16.00, Menemen yürüyüşü ve basın açıklaması;

Saat 17.00, Foça, Ilıpınar cüruf alanına yürüyüş ve basın açıklaması;

10 Ekim günü programı

Saat 09.00, Gencelli petrol sızıntısı basın açıklaması;

10.30, Kyme antik kenti, yürüyüş ve basın açıklaması;

11.00, Aliağa Demokrasi Meydanı basın açıklaması;

12.30-12.45, Bergama yürüyüşü ve basın açıklaması;

14.00, Dikili yürüyüşü ve basın açıklaması;

15.30, Ayvalık yürüyüşü ve basın açıklaması;

16.30, Gömeç yürüyüşü ve basın açıklaması;

17.00, Burhaniye 10 Ekim Mitingi’ne katılım;

11 Ekim günü programı

Saat 11.30, Burhaniye eski kütüphane önünden yürüyüş;

12.00’de, Burhaniye Meydanı’nda basın açıklaması;

13.00, Edremit’te yürüyüş ve basın açıklaması;

14.00, Altınoluk’ta yürüyüş ve basın açıklaması;

16.00, Küçükkuyu’da yürüyüş ve basın açıklaması;

18.00, Çanakkale