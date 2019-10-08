4. günde yağmur altında



İşçileri temsilen 5 madencinin, bugün Ankara’da bakanlık yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme ve Eğitim Uzmanı Başaran Aksu, “Bizim tek bir şartımız var, o da paralarımızın ödenmesi” dedi. Eylemlerine sağanak yağmur altında devam eden maden içileri ise “Yağmur çamur bilmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz. Davulumuz, zurnamız direniş alanında. Moralimiz yüksek, yüreği bizle atan milyonlarca emekçiyi selamlıyoruz. Sadece kendimiz için değil emeğiyle, onuruyla, alın teriyle geçinenler için de o yolu açacağız” diye konuştu.