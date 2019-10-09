İmzalar atıldı, İzmir Büyükşehir çam fıstığının geleceği için devrede

Bergama - Kozak bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından çam fıstığında üretimin giderek düşmesi, yöre ekonomisini ve geçimini sadece bu ürün ile sağlayan orman köylülerini olumsuz yönde etkiliyor. CHP İzmir Milletvekilleri konuyu daha önce TBMM'ye taşımasına rağmen hükümet yetkililerinden herhangi bir yanıt alamadı. 2009 yılından bu yana fıstık çamlarında kademeli olarak artmaya başlayan verim düşüklüğünün nedenlerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında bir protokol imzalandı.

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından hazırlanan ve ortak görüşle revize edilen protokol İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Sezgin Özden tarafından imzalandı ve yürütülecek proje için gerekli takvim belirlenmiş oldu.

İSTASYON KURULACAK

Çam fıstığı üretiminde yaşanan verim düşüklüğünün önüne geçmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Kozak yöresindeki fıstık çamı ağaçlarındaki kozalak veriminin düşüş nedeni araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve orman köylülerine bilimsel tespitler sunulacak. Bilimsel araştırmaların ardından sorunun çözümüne ilişkin izlenecek yöntem belirlenecek. Bölgede belirlenecek yerlere meteoroloji ve aktif hava kirliliği örnekleme istasyonları kurulacak. Ormancılar Derneği, istasyonların takibini belediyenin görevlendirdiği teknik personelle birlikte yürütecek.

Proje süresince toprak ve kozalak ile yağış suyu örnekleri alınacak. Bölgedeki böcek, mantar gibi zararlılar incelenecek. Dernek altı ayda bir araştırmaların genel gidişatı ile ilgili bir rapor hazırlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunacak. Proje sonunda analiz ve değerlendirmeler ile çözüm önerilerini içeren bir sonuç raporu oluşturulacak. Elde edilen veriler bir bilimsel yayına dönüştürülecek.