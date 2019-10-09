Merdiven altı midye üreticilerine operasyon

Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden midye dolma satışlarını mercek altına alan Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın gerçekleştirdi.

Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Buca Gediz bölgesinde yer alan merdiven altı üretim yerini belirledi.

BAKTERİ YUVASINDA MİDYE ÜRETİMİ

Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki kirli sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midye ve hazırlanmış midye dolmaya anında el konuldu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

İZMİR’İN HER YERİNDE SATIŞTA

Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla okulların açılmasından itibaren çocuk sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü unsura müdahale eden Zabıta Müdürlüğü, seyyar satıcıları yakalayıp geçici çözüm üretmek yerine işin kaynağına yönelmeyi sürdürecek.

HEPATİT A’YA YOL AÇABİLİYOR

Yürütülen çalışmalar için zabıta ekiplerine teşekkür eden Başkan Kılıç, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz. Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken; kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor. Aldığınız gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın” diye konuştu.