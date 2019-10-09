Muğla'nın tescilli tarhanası için ikinci festival: 2'nci Muğla Tarhana Festivali başlıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından Saburhane Meydanı’nda 2’nci Muğla Tarhana Festivali düzenlenecek. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından desteklenen 2’nci Tarhana Festivali 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 12 Ekim Cumartesi günü Kurşunlu Meydanı’ndan Saburhane Meydanı’na kortej yürüyüşü ile başlayacak program akşam TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin ile devam edecek. 13 Ekim Pazar günü ise tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının anlatılmasıyla birlikte çeşitli gösteriler yer alacak.

MİG tarafından organize edilen Tarhana Festivali’nde Menteşeliler bir araya gelecek. 2015 yılında Gürkan Tetik, Koray Yerli, Dinç Dişcigil ve Tolga Yüksel tarafından kurulan MİG Platformu’nun dönem başkanlığını yapan Tolga Yüksel, Muğla’nın gelişmişlik düzeyinin üst seviyelere çıkartılması ve tanıtılması amacıyla kurulduğunu ve ayrıca bir diğer amaçlarının Muğla’da özel sosyal sorumluluk projelerine imza atmak olduğunu belirtti.

Muğla’ya özgü kültürel değerlerin başında gelen, içindeki börülce, yoğurt, kırmızı biber, kemikli et ve sarımsağıyla Muğlalılar için yağmurlu havaların iksiri, hastaların devası ve çocukluk yılların vazgeçilmez ana yemeği olan Muğla Tarhanası Festivaline yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

MUĞLA TARHANASI TESCİLLENDİ

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 2016 yılından itibaren ağırlık verdiği markalaşma çalışmalarının sonuçlarını almaya başladı. Muğla Köftesi ve Muğla Saraylısının ardından Muğla Göce Tarhanası’da 458 mahreç işareti alarak tescillendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “2016 yılını Oda olarak Markalaşma Yılı ilan etmiş ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vermiştik. İlimizin değerlerinin tescillenerek Coğrafi İşaret alması, üyelerimizin ve Muğlalıların ürettikleri ürünlerin marka değeri alması ve ekonomik olarak ulusal çapta rekabete olanak sağlaması amacıyla öncelikli hedefimiz olmuştu. Bu kapsamda 10 adet ürün için başvuruda bulunmuş, süreci başlatmıştık. 2018 yılında, Muğla Saraylısı ve Muğla Köftesi için tescil süreci tamamlandı ve Coğrafi İşaretleri alındı. Eylül 2019 itibariyle, geleneksel yiyeceğimiz Muğla Tarhanası da, Muğla Göce Tarhanası ismiyle tescillenerek coğrafi işaret almıştır. Bundan sonra tarhanamız da Coğrafi işaret ile marka değerine sahip olacak ve kültürel koruma altında olacaktır. Muğla Göce Tarhanasının tanıtım çalışması, MİG Platformu tarafından, Odamızın da destekleriyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen Tarhana Festivali’nde gerçekleştirilecektir. 12-13 Ekim tarihlerinde tarihi Saburhane Meydanında yapılacak olan festivale herkes davetlidir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Ercan ayrıca, Muğla Göce Tarhanasının, diğer yörelerde yapılan tarhanalardan çok farklı olduğuna, en büyük farkının ise Muğla Göce Tarhanasının bir çorba değil bir yemek olması olduğuna dikkat çekti.