İGC Basın Ligi başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi 2019 Ünver Ergün Sezonu, dün yapılan ilk maçlarla başladı. Başlama vuruşu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İGC Başkanı Misket Dikmen tarafından yapıldı.

Turnuva'da ilk karşılaşma İZ Gazete ile Özgür Gazeteciler arasında yapıldı. Karşılaşma İZ Gazete'nin 17 - 8’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

BASIN SPOR FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer karşılaşması ise Basın Spor ile TSYD İzmir arasında oynandı. Bu karşılaşmada ise Basın Spor, TSYD İzmir'i 13 - 3'lük skorla mağlup etti.

TEBRİKLER

Turnuvanın son karşılaşması gazetemiz Cumhuriyet ile Milliyet gazetesi arasında oynandı. Milliyet takımı karşılaşmayı 10 - 4 kazandı. Rakibimizi tebrik ederiz.





Ünver Ergün Sezonu yarın yapılacak maçlar ile devam edecek.

10 EKİM MAÇ PROGRAMI



20:00 - Ege Telgraf Gazetesi-İLKSES Gazetesi

21:00 - Yenigün Gazetesi-Turkuvaz Medya

22:00 - Basın Danışmanları-Anadolu Ajansı