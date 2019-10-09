Dünya Müzik Forumu’nda Türkiye’yi temsil etti

Uluslararası Müzik Konseyi’nin, herkes için müziğe erişimi ve müziğin tüm insanların yaşamlarındaki değerini desteklemek amacını taşıdığını ifade eden Payam Gül Susanni, “Üyeleri ve ağları aracılığıyla IMC, 150 ülkede binden fazla kuruluşa ve müzik yaşamının farklı yönleriyle ilgili bilgi ve deneyim geliştirmek ve paylaşmak isteyen 200 milyon kişiye doğrudan erişime sahip. Dünya Müzik Forumu da 21. yüzyılda müzik ve toplumla ilgili bilgileri paylaşmak için etkili bir küresel platform olarak düşünülüyor, farklı bakış açılarından çeşitli konuları araştıran bir platform. Konular müzik üretiminin estetik yönlerinin ötesine geçerek, insanların kültürel deneyimlere aktif katılımını teşvik eden veya engelleyen mekanizmaları ele almakta. Ben de ülkemiz ile Avrupa’daki müzik eğitiminde girişimcilik ve inovasyonun önemini anlatarak deneyimlerimi paylaştım” diye konuştu.