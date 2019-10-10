Karşıyaka’ya ‘temiz havuz’ sertifikası

İzmir’de sadece sayılı tesisin ‘Temiz Havuz Sertifikası’na sahip olduğuna dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Halk sağlığını gözeterek tesisimizin temizlik ve hijyeni konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız özenli çalışmalar neticesinde aldığımız sertifikayla, havuzumuzun temizliği ve kalitesi resmen tescillenmiş oldu. İzmir’de Temiz Havuz Sertifikası’na sahip sadece 1 belediye ve 15 havuz varken, bizim tesisimizin de bu belgeye layık görülmesinden gurur ve mutluluk duyduk. Standartlarımızı korumak için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

ÇAĞDAŞ VE GÜVENİLİR HİZMET

Teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle alanında kentin en çağdaş tesislerinden biri olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafında yer alıyor. Bireysel veya aile üyeliği ile halka açık olan tesiste, hem çocuk hem yetişkin gruplara yönelik yüzme kurslarının yanı sıra özel dersler de veriliyor. Engelli kullanımına da uygun olan havuza, 0549 522 02 57 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.