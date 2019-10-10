Tunç Soyer yüzme havuzunun temelini attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nun hemen yanında yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak çevreci ve engelli dostu tesisin temelini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer attı.



Törene Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un yani sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'İZMİR SPOR KENTİ OLACAK'

Törenin açılışında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i spor kenti yapma hedefiyle bir dizi projeyi hayata geçireceklerini söyledi. İzmir'deki yüzme havuzu sayısını arttıracaklarını, İzmir Kemer'de olimpik kapalı yüzme havuzu inşa edeceklerini söyleyen Tunç Soyer, "İzmir'in uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması için çalışmalar sürdürüyoruz. Körfez Festivali'ni uluslararası boyuta taşıyarak körfezimizi su sporlarının merkezi haline getireceğiz. Spor kulüpleriyle birlikte çalışarak kentimizde sporun gelişmesini sağlayacağız. Sporun şehrin sosyal ve ekonomik gelişimi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.



Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamına dalga dalga yayılacağını ve şehri canlandıracağını biliyoruz. Sporda ve birçok alanda gençlerin öncülüğünde sizlerin rehberliğinde şehrimizi ileriye taşıyacağız" dedi.



Başkan Soyer, Bornova Rekreasyon Alanı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubuna hitap eden bir spor merkezi olacağını belirterek, kente hayırlı olmasını diledi.



SOYER'E TEŞEKKÜR

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise kentin yüzme havuzu ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Bornova'da 60 bin genç yaşıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili kentimizde yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Biz de belediye olarak Çamdibi'nde bir yüzme havuzu yapacağız.



Ancak ilk kazmayı başkanımız vurdu. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'i izlemeye devam edin. Beş yıl boyunca ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bütünlük içinde kentimize hizmet edeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve törene katılanlar yüzme havuzunun temelini attı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbi Takımı sporcuları ile de fotoğraf çektirdi.



ÇEVRECİ BİNA

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreci bir yapı olacak.



Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde yapılacak.

Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alacak. Geceleri özel bir görüntüye sahip olacak binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile elektrik ihtiyacının bir kısmı sağlanacak. Havuzun giriş kısmında 233 metrekarelik fuaye alanı yer alacak. Yüzme havuzunun inşaatı 400 günde tamamlanacak.