Burhaniye'de çocuklar robotik kodlama öğreniyor

Burhaniye Belediyesi ve KT Robotics firması işbirliği ile başlatılan Robotik Kodlama Etkinliğinin ilki geçtiğimiz günler de yapılmıştı. Bilgisayar ortamında otomatik seçilen 50 öğrenci tanıtım eğitimine katılmış 20 öğrenci başarılı olmuştu. Etkinliğe başvuru yapan fakat seçilmeyen öğrencilerin yoğun talebi üzerine Burhaniye Belediyesi yeni bir etkinlik düzenleme kararı aldı.



Daha önce başvuru yaparak seçilmeyen öğrencilerin dahil olacağı yaklaşık 300 kişi için Cumartesi günü Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Saat:11.00’de kura çekimi yapılacak.



Yapılacak kura sonrası belirlenen 50 öğrenci ön eleme etkinliğine girecek. İlk etkinlikte başarı sağlayarak seçilen 20 öğrenci ile bu kura çekimi sonrası belirlenecek 20 kişi arasında da bir kura çekimi yapılacak ve 40 kişi arasından seçilecek 20 kişi Burhaniye Belediyesi tarafından 8 ay ücretsiz robotik kodlama eğitimi alacak.