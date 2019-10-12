Emeğin sergisi

Sergi de emekçilerin hikayesinin anlatıldığını söyleyen Başkan Soyer, "Birçok hizmetin arkasında yer alan emekçilerin, bu şehir için yaptıkları fedakarlıkları kayıt altına alması açısından bu sergi çok önemli. Harcanan emeğin tanıklığını yapıyor ve tarihe not düşüyor. Bu sergi fedakarca çalışan işçilerimizin ailelerini, eşlerini, çocuklarını ve duygularını paylaştıkları sohbetlerin somutlaşmış hali. Yani bu sergi yaşamın ta kendisi." dedi.

BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI

Ortaya çıktığı günden beri sanatın merkezinde hep "insan" olduğunu ve insanın toplumsal bir varlık olduğunu dile getiren Başkan Soyer, toplumların ilerleyebilmesinin temel koşulunun birlikte barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak olduğunu söyledi. İçinde yaşadığımız coğrafya ve dünya konjonktürünün bunun gerçekleşmesini zorlaştırdığını dile getiren Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "Fakat bu zorluklar bizi kesinlikle yıldırmamalı. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu; birlikte yaşamak ve birbirimize sıkı sıkı sarılmak. Bu konuda topluma yol gösterme görevi; biz siyasiler kadar, hatta belki de daha fazla, sanatçılara düşüyor. Hep birlikte barışı inşa edeceğimiz günlerin umuduyla sizleri selamlıyorum".

Konuşmasının ardından Başkan Soyer, İFOD Başkanı Seda Şengök, projede yer alan fotoğraf sanatçıları ile birlikte sergiyi gezdi.