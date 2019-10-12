CHP Aydın milletvekillerinden pamuk acil eylem planı

“Oda başkanlarıyla yaptığımız görüşme çerçevesinde onların talepleri doğrusunda hazırladığımız pamuk acil eylem planını kamuoyuyla paylaşıyoruz “ diyen CHP’li milletvekillerinin talepleri şöyle:

1- Pamuk primi en az 1.5 TL olmalıdır.

Pamuk primi ve primin en geç Aralık-Ocak ayı içinde ödeneceği derhal açıklanmalıdır.

2- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahale ederek alım yapmalıdır.

3- Bölgedeki pamuk kooperatiflerine düşük faizli kredi verilmeli, bu kooperatifler vasıtasıyla pamuk alımı yapılmalıdır.

4- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları faizsiz 5 yıl vadeye yayılarak ertelenmelidir.

5-Desteklemede dekar başına konulan sınır kaldırılmalı ve üretimin tümüne destek verilmelidir.

6-Üreticilerin örgütlenmesi teşvik edilmeli, üretici kooperatifleri ve birlikleri güçlendirilmelidir.

Basın toplantısında, Aydın’daki 14 Ziraat Odası Başkanıyla yaptıkları toplantı hakkında konuşan Tezcan, “Ziraat odası başkanlarını tam da hasadın ortasında Ankara’ya getiren neydi? Gezmeye gelmediler. Yaşadıkları bölgede üretim yapan alın teriyle geçimini sağlamaya çalışan ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan çiftçinin feryadını dile getirmeye geldiler. Derman arayışındaydılar. Tek tek dertlerini dinledik ve acilen ne yapılmalı konusundaki düşüncelerini aldık” dedi.

Pamuk üreticilerinin pek çok sorunu olduğunu belirten Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:

“Aydın’da pamuk alarm veriyor. Pamuk çiftçisi üreticisi iflasın eşiğine gelmiş. Sadece Aydın’da değil bütün Türkiye’de pamuk üreticisi alarm halinde. Hasadın nerdeyse ortasına gelinmiş 4’te biri bitmiş, hala prim açıklanmamış. Prim açıklanmadığı için tüccar istediği fiyatı veriyor.4.5 liraya mal ettiği pamuğu üretici 3 lira 20 kuruşa kadar satmak zorunda kalıyor.

MAZOTU NEREYE SAKLADINIZ SARAY REJİMİ

“Geçen yıldan bu yana girdi maliyetleri %60 artmış. Sayın Binali Yıldırım diyordu ya ‘yarısı sizden mazotun yarısını vereceğiz’ diye o çiftçi Binalı Yıldırım’ın söz verdiği mazotun yarısını arıyor bulamadı. Nereye sakladınız? Nereye sakladınız saray rejimi? Çiftçiye vaat ettiğiniz mazotun yarısını nereye stokladınız bunu soruyor çiftçi. Hakkı da bunu sormak.

“ÇİFTÇİ İTHALAT LOBİSİNE TESLİM EDİLDİ”

2002 yılında Türkiye’de 721 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılıyor. Bugün Türkiye’de 555 bin hektarda yapılıyor. Yani 3’te bir ekim alanı terk edilmiş ve böyle devam ederse, hala acil bir önlem alınmazsa önümüzdeki sene pamuk ekecek çiftçi bulamayacaksınız. Bu işi ithalatla tamamlarım diyemezsiniz. Hükümet ne yazık ki bütün üreticiyi çiftçiyi ithalat lobisine teslim etmeyi maharet sayıyor. Türkiye ekonomisi faiz lobisine teslim edilmiş. Çiftçi ithalat lobisine teslim edilmiş. Böyle bir Türkiye yarattılar. Çiftçiye üreticiye destek vermeyip Amerika’nın,Yunanistan’ın,Çin’in ürettiği pamuğu almak için her yıl 1 ila 1.5 milyar dolar para ödüyoruz. Bu para, milletimizin cebinden çıkıyor. Sadece geçen yıl 1 milyar 153 milyon dolar ödedik pamuk ithalatına. İthalatta ödenen bu paranın 1/3’ünü ilave prim olarak zamanında versek çiftçi üretim yapacak, Türkiye ithal etmek zorunda kalmayacak. Türk çiftçisi zenginleşecek ve paramız dışarıya gitmeyecek ama bu hükûmet kendi çiftçisine kör. 30 iş kolunun ham maddesini üreten pamuk üretimini göz göre göre yok etmekte bir mahsur görmüyorlar.Gelinen tablo bu.

“HASAT BİTECEK HALA PRİM YOK”

Hasat yakında bitecek, hala prim yok. Çiftçi ölü fiyatına piyasa koşullarına terk edilmiş. Söke’nin,Aydın’ın, Efeler’in ,Çukurova’nın Urfa’nın çiftçisine ‘ölü fiyatına sat’ deniliyor.



BAKAN’DAN “BÜTÇE MÜSAİT DEĞİL” CEVABI

Ziraat odası başkanları gelip sayın bakanla görüştüler. Bizim bir umudumuz vardı, hükümetin vicdanı sızlamıştır, onlarda fark ederler durumun vahametini diye. Ama Bakan demiş ki ‘Eski durum devam edecek. 80 kuruştan yukarı prim veremeyiz. Öyle hemen açıklayacağız diye bir şey yok. Bütçemiz müsait değil. Destekleme alımını da yapamayız’

İstanbul Finans Merkezindeki 3 tane şirketi kurtarmaya varlık fonundan 1 milyar 675 milyon parayı aktaran hükümet, binlerce çiftçiye pamuk üretimini yapabilsin, ayakta kalabilsin diye vermeye hazır değil. Böyle bir bütçesi olmayan hükümet tercihini belirtmiş. Oda başkanları hayal kırıklığı içerisindeler. Aydın’da ve Türkiye’nin her yerinde üretime ve üreticiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

PAMUK ACİL EYLEM PLANI

“Oda başkanlarıyla yaptığımız görüşme çerçevesinde onların talepleri doğrusunda hazırladığımız pamuk acil eylem planını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu hükümete çağrımızdır. Bu oda başkanlarının pamuk üreticisinin taleplerine tercüman olmamızdır. Bu onların talepleridir.

1-Pamuk primi en az 1.5 TL olmalıdır. Pamuk primi ve primin en geç Aralık-Ocak ayı içinde ödeneceği derhal açıklanmalıdır.

2-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahale ederek alım yapmalıdır.

3-Bölgedeki pamuk kooperatiflerine düşük faizli kredi verilmeli, bu kooperatifler vasıtasıyla pamuk alımı yapılmalıdır. O kooperatifler pamuk üreticisinden ürünü alsınlar ki çiftçi bu konuda tüccara mahkum olmasın. Çok para değil,sadece Aydın’da 40-50 milyon lira bu konuyla ilgili tahsis edilse piyasayı rahatlatacak bir rakamdır. Bu oda başkanlarının talebi. Neden esirgiyorsunuz bu parayı çiftçiden?



4-Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları faizsiz 5 yıl vadeye yayılarak ertelenmelidir. Böylece nefes alabilsinler yeni dönemde de üretim yapabilecek durumda olsunlar.



5-Desteklemede dekar başına konulan sınır kaldırılmalı. Üretimin tümüne destek verilmelidir.500 kg üzerinde üretim yaparlarsa dekar başına destek alamıyorlar. 600 yaparsa 100 kilogramına destek vermiyorlar. Biz pamuk ithal ediyorsak üretime ihtiyacımız var demektir. Niye sen üretimle ilgili desteklemeye sınır koyuyorsun?



6-Üreticilerin örgütlenmesi teşvik edilmeli, üretici kooperatifleri ve birlikleri güçlendirilmelidir.

“Ziraat odası başkanlarının feryadını hükümet durmuyor. Pamuk üreticisinin feryadını hükümet duymuyor. Hükümete duyuruncaya kadar bu problemin takipçisi olacağız. Üretmeyen bir Türkiye’nin güçlü bir ülke olma şansı yoktur. Onun için çiftçinin sırtına basarak yükselen bir rantiyeci, düzen değil çiftçiye el ele vererek, vererek çiftçiyi milletin efendisi yapan düzende çıkış olduğunu bilen bir anlayışla gelen oda başkanlarımızın talebini bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz.”