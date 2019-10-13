Muğla Tarhana Festivali'nin ikincisi düzenlendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı’nda 2’nci Muğla Tarhana Festivali düzenlendi. Festivale Muğla Büyükşehir Beletiye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel, platformun üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) 'markalaşma çalışmaları' kapsamında coğrafi işaret alan Muğla Göce tarhanasının tanıtıldığı etkinlik ile kentin tarihi Saburhane Meydanı renkli bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı. Kentin yemek kültüründe önemli bir yeri olan; içerisindeki göce, börülce, yoğurt, kırmızı biber, kemikli et ve sarımsakla Muğlalılar için sonbahar ve kış mevsimlerinin en çok tüketilen yemeği olan Muğla tarhanası için düzenlenen festivale yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte yöre halkı kendileri için ayrılan standlarda Muğla’ya özgü yerel ürünleri satışa sundu.

HAREKAT NEDENİYLE KONSER İPTAL EDİLDİ

Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel, festivalin açılış konuşmasında, "Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitlerimiz için programda bulunan eğlence ve konserleri iptal ettik. Festivalimizin bu yıl ikincisini yine Muğla’nın en iyi korunmuş yeri Saburhane’de yapıyoruz. 2015 yılında kurduğumuz platformumuzla Muğla’nın kültürel zenginliğini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İlk festivalde diğer şehirlerden de katılım olduğunu fakederek bu yıl festivalin kapsamını geliştirdik. Bugün burada sadece tarhana değil, Muğla’da yetişen tüm yerel ürünlerin standları açıldı." dedi. Muğla tarhanasının aile bireylerini ve komşuları bir araya getiren bir yemek olduğunu söyleyen Yüksel, "Bize atalarımızın mirası olan bu kültürü biz de çocuklarımıza aktarmak istiyoruz" dedi.

Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel

FİRMALARA YATIRIM ÇAĞRISI

Etkinliğin ev sahiplerinden olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, geçen yıl yapılan festivalde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlatılan markalaşma çalışmaları sonucunda Muğla saraylısı ve Muğla köftesinin coğrafi işaretini aldıklarını anımsatarak, "Bugün Muğla tarhanasının da işaretini alarak sözümüzü tuttuğumuzun müjdesini veriyorum. Muğla Göce tarhanası da coğrafi işaret almaya hak kazanan bir lezzetimiz oldu. Muğlamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı. Kentin diğer lezzetleri için tescil çalışmalarının devam ettiğini belirten Ercan, "Güzel sonuçlar aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak görevimiz markalaşma çalışmalarıyla bitmiyor. üreticilere ve satışa sunulabilmesi için firmalara ihtiyacımız var. Tescillenen bu ürünleri satışa sunacak firmalara ve mekanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan

Muğla'nın kentsel sit bölgesini turizme kazandırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve valilikle iletişimi sürdürdüklerini belirten Ercan, "Kültürler bizi biz yapan en önemli unsurdur. 400'ü tescilli yaklaşık 4 bin eski Muğla evini canlandırıp kentimize turist çekmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



BAŞKAN GÜMÜŞ: GURUR DUYUYORUM

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, festivalin açılışındaki konuşmasında Menteşe ilçesinin tarihi önemine vurgu yaparak, "Muğlamızın Menteşe ilçesi Türkiye'nin en iyi korunan kenti. Bulunduğumuz Saburhane Meydanı'nda 1922 yılına kadar Türkler ve Rumlar kardeşçe ve dostça yaşamışlar. O günlerin kültürü günümüze kadar devam etmiş. Bu bölge kentsel sit alanı ilan edilmiş ve Muğla Büyükşehir Belediyemizin yöneticileri bölgeyi korumuş. Kentin korunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu görev ve sorumluluğun içinde, geçmişimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak konusunda bu korumacılığı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.





Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş



Tescilli binalar ve restorasyon çalışmaları ile kültürel değerlerin yeni kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalarının devam edeceğini belirten Gümüş,"Tarhanamız da buranın geçmişinin en önemli öğelerinden bir tanesi. Muğla tarhanası bir çorbadan çok farklı. Yaylalarımızda ne yetişiyorsa içerisinde var." dedi. Muğla İçin Gelecek Platformu'nun çalışmalarına dikkat çeken Gümüş, konuşmasını "Menteşemizde bir grup genç; hepsi kendi hayatında çok başarılı. Bu başarının yanında 'Muğla ve Menteşe için biz neler yapabiliriz' diye düşünerek Muğla İçin Gelecek Platlforu'nu kurmuşlar. Hepsi, çok heyecanlı ve böyle bir festival düzenliyorlar. İyi ki varlar, Muğlamızın geleceği onların elinde. Böyle bir kentte belediye başkanı olduğum için gurur duyuyorum." sözleriyle noktaladı.



'KÖY KÜLTÜRÜMÜZE HASRET KALDIK'

Etkinliğin önemine dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise, "Muğlalımız bu işi seviyor. Muğla İçin Gelecek Platformu'nun değerli üyeleri, sadece bizi bir araya getirmekle kalmadı. Dayanışma, kaynaşma ve kendi kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma anlamında çok önemli bir geleneği başlattılar. İnanıyorum ki bu tarihi mekanda düzenlenen festivalin 2'ncisini değil 12'ncisini ve 22'ncisini hep birlikte göreceğiz. Bizler köy hayatımız yaşatmak istiyoruz. Köylerimiz maalesef boşaldı, köy kültürümüze hasret kaldık. Kültürümüzü bu etkinliklerle yaşatmak için çabalıyoruz. Bizlere düşen sadece tarhana değil bizi var eden bütün ürenlerimize sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara anlatmaktır." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin



BAŞKAN GÜRÜN'DEN 'KÜLTÜR TURİZMİ' VURGUSU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konuşmasının başında Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle festivalin konser ve eğlence programlarını iptal eden Muğla İçin Gelecek Platformu'na hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti. Gürün, Muğlanın kendi kültürüyle ilgi önemli bir yemeğini vesile yaparak şenlik oluşturduklarını söyleyerek, "Muğla tarhanası, Muğla köftesi ve Muğla saraylısı bunların tescili alındı. Bu tesciller ürünlerimizin ne kadar değerli ve sağlıkla ilgili önemli olduğunu gösteriyor. Ancak bizim bunları tanıtmamız, paketlememiz ve pazarlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün



Kültür turizminin önemine değinen Gürün, "Deniz, kum ve güneş geleceğin vazgeçilmez turizm alanı olmaktan çıkıyor ve kültür turizmine doğru evriliyor. Dolayısıyla gelecekte, kültür değerlerimizi sunduğumuz oranda turizmde yere alacağız. Çin ve Hindindistan dünyaya en fazla turist ithal eden ülkeler olacak. Buradaki yaşayan insaların merakı deniz, kum ve güneş değil. Bu topraklarda farklı bir şey yaşamak isteyecekler, yemek, müzik ve tarihi dokuları merak edecekler. Bütün bunları ortaya çıkarıp sunmalıyız. Yemek kültürü de bunlardan bir tanesi. Uzun yıllardır her şeye rağmen korunan tarihi dokuyu belediye başkanları olarak korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SABURHANE'YE YENİ PROJE

Muğla'nın tarihi Saburhane bölgesiyle ilgili Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını duyuran Başkan Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım çok uzun bir süre geçmeden bunu hayata geçireceğiz. 400'ü tescilli 4 bin tarihi binanın bulunduğu Saburhane, sokaklarında yerli ve yabancı turistlerin dolaştığı her evin avlusunda farkı bir yerel ürünün sunulduğu ve ekonomik bir harekete dönüşen kültürel turizmin merkezlerinden birisi olacak."

Konuşmaların ardından etkinliğe ev sahipliği yapan kurumların yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri, yurttaşlara tarhana ikram etti.