En sevdiğim 5

Dünyaca ünlü Fransız polisiye yazarı Jean Christophe Grangé, Türkçe'ye yeni çevrilen kitabı Ölüler Diyarı'nın tanıtımı için geçen hafta İstanbul'daydı. Boğaz kıyısında buluştuğumuz yazara Cumhuriyet Pazar için en sevdiği beş polisiye filmi sorduk.

1. "Vahşi Koşu" / "Marathon Man"

(y: John Schlesinger-1976)





2. "Ejderin Yılı" / "Year of the Dragon"

(y: Michael Cimino-1985)

3. "Kuzuların Sessizliği" / "Silence of the Lambs"

(y: Jonatham Demme-1991)





4. "Zehir Hafiye" / "Maigret tend un piege"

(y: Jean Delannoy-1958)

5. "Kod 999" / "Triple 9"

(y: John Hillcoat-2016)