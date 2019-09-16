Celil Nalçakan: Ben hâlâ ‘Celo’yum

Celil Nalçakan’ın Songül Öden’le birlikte baş rol oynadığı Bir Aile Hikayesi’nin ikinci sezonu Cumartesi günü başladı. Dizide, şefkatli ve sevgi dolu bir babayı canlandıran Nalçakan, ekranda ilk defa silahsız! “Yaptığımız işle gurur duyuyorum. Çünkü insanların böyle dizilere ihtiyacı var. Birkaç gün önce Sivas’taydım. Ben yaşlarda bir adam, iki çocuğu kucağında yanıma geldi. ‘Abi’ dedi ‘Cem olmak için çalışıyorum…’ Zaten olmuşsun dedim ben de… Bunlar mutlu ediyor beni. Bir de Songül’le oynamak mutlu ediyor. Birlikte çalışmadan önce hayranıydım kendisinin...” diyor. Nalçakan ile İnkılap Kitabevi’nden çıkan Elveda Diyorsun Eyvallah Diyorum kitabını ve dizisini konuşmak üzere buluştuk. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim! Nalçakan, sahici, içten... 23 yılını geçirdiği Sivas’tan da hiç kopmamış. KAFA dergisinde ‘damardan’ yazılar kaleme alsa da hayattan oldukça keyif alıyor...

Kitabınızla başlayalım mı? Okurken şunu dedim, ne kadar doluymuş Celil bey! Nasıl başladınız yazmaya?

Dolmuş, ne çektirmişler be garibana değil mi? (gülüyor.) Bir Beşiktaş maçında başladı yazı maceram. Şöyle; KAFA dergisinin sahibi Candaş Tolga Işık benim tribünden arkadaşım. Beşiktaş’ın yönetim kurulu üyesiydi. Bu sene bıraktı. Bir maçta, Beşiktaş yenince, sanırım üçüncü golü atmıştı, biz coşkuyla birbirimize sarıldık Candaş’la. ‘Oğlum yazsana bizim dergiye bunu’ dedi. ‘Yazarım tabii’ dedim ben de! Beşiktaş’ın attığı golün gazıyla… Yoksa böyle bir cesaretim hiçbir zaman yoktu açıkçası. Ufak tefek şeyler yazıyordum ama… Mesela instagramda bir fotoğrafın altına… Dört sene önce başladım dergiye yazmaya. Kitap yazmayı hele hiç düşünmüyordum. Aren, ‘Dergiye ulaşamayanlar, dergi alma alışkanlığı olmayanlar olabilir’ dedi. Hakikaten dergi almak bir alışkanlık. Kitapta benim ilk iki sene dergide yazdığım yazıları topladık....

Devamı gelecek mi peki? Roman yazmayı da düşünüyor musunuz?

Hikayecilik zor ve başka bir şey. Becerebileceğim bir şey değil.



Belki yazı sizi götürür oraya?

Zor... Nereye evrileceğini çok da bilmiyorum. Haddimi biliyorum sadece. Ciddi bir Yaşar Kemal hayranıyım. Demirciler Çarşısı Cinayeti’ni 23 kere falan okumuşumdur... Romancılık, hikayecilik bir dünya yaratmaktan geçiyor. Hem ben dikkatini o kadar toplayabilen biri değilim zaten, hiperaktifim. Benim yazılar gördüğün gibi bir buçuk sayfa, en uzunu iki sayfayı geçmez... Nisan’da gibi ikinci bir kitabım çıkacak yine içinde denemelerin olduğu... Kadın- adam diyaloglarına başlamıştım... İkisi kitapta var. Okuyanlar da sevdi. Belki buna ikinci kitapta birazcık daha ağırlık verilebilir...

Dergiciliği sevdiniz mi?

Çok seviyorum. Hastasıyım. Beş KAFAdar olarak iki sene üniversiteleri gezdik. Candaş, Tolga, ben, Cem Davran, Can Yılmaz, Zafer Algöz. Bir de bir ara yazarım nasıl olsa diye geçiriyordum hayatımı. Dergi bana o disiplini vermeseydi bu kitap çıkmazdı. Yazı teslimine bu ay da geç kaldım! Gerçi benden daha geç verenler var. Bir yandan tiyaro, bir yandan dizi… Dizi zaten haftanın beş günü günde 12 saatinizi alıyor. Annem, babam, kız kardeşim var. Ellerinizden yalar bir köpeğim var; Robin. Kalan zamanda da uyuyoruz!

4 YIL TELEFONUM HİÇ ÇALMADI

Oyunculuğa başlama hikayenizi muhtemelen çok anlattınız. Kitapta da var…

Evet yaa. (gülüyor)

Yine de şöyle dönüp bakınca ne kalmıştır çekilen ızdıraplardan geriye?

O zaman baştan başlayayım. Annem babam oyuncu olmamı istemiyordu. Babam demişti ki ‘oğlum mühendislik oku da kız isterken kolaylık olur’. Ben babam kız isterken kolaylık olsun diye yedi sene jeoloji mühendisliği okudum, bitiremedim. O yüzden de hala bekarım (gülüyor.) Sonra turizm otel işletmeciliğine yolladılar beni. Bir sene de orada okudum. Baktım ki ben şarap servis etmek istemiyorum, Bizimkilere de çok çaktırmadan Türker hocanın oyunculuk okulu TÜRVAK’ın burs sınavını kazandım...

Okul bittiğinde umutsuzluğa kapıldığınız zamanlar da çok olmuş…

Tabii. Baktığınızda ben yaklaşık 5 yıldır iyi projeler ve şanslı karakterlerle buluşuyorum. Ama ben okulu bitireli 16 yıl olmuş. Mezuniyetin ilk dört senesi telefonum hiç çalmadı. Şimdi en yakın arkadaşım Hakan Altun. Onun Bir Telefon isimli şarkısı vardır. ‘Telefonun başında çaresiz bekliyorum...’ diye başlar. Biz o yüzden bu kadar yakınız onunla (gülüyor). Hakan abi altıdan önce telefonunu açmıyor. ‘Abi belki de gündüz aramıştır’ diyorum, çok kızıyor. Velhasıl hiç çalmadı telefonum. O ara başka işler de yaptım. Pazarda portakal sattım, garsonluk, bir sürü şey...

TAM ASKERE GİDECEKTİM...

Çok zor muydu?

Yani... Ailenin yanında yaşıyorsun, bir çekyatta yatıyorsun. Onlar sana demiş ki mühendislik oku… Hayır deyip oyunculuk okumuşsun. Allahtan benim annem babam şahane insanlar. Ben öyle bir durumda 'sen beni dinlemedin gördün mü' diyebilirdim. Onlar hiç demediler sağolsunlar.

Sonra?

Birgün en iyisi askere gideyim dedim. Çok ilginç bir şey oldu. Tam Maltepe Askerlik Şubesi'nin kapısındayım, tek adımımı içeri attım. İkincisini atsam askerim yani. Telefonum çaldı. Harika Uygur. İyi bir cast direktörüdür. ‘Celilciğim merhaba ben Harika. Mardin’de Sıla diye bir dizi var. Gül (Oğuz) hanım seni çok istiyormuş, bölüm başı bin lira, kabul edersen bu gece uçak var’ dedi. Ayağımı öyle hızlı çektim ki içerden! Yarım saniye sürmedi. Taabiii taabiii ne demek diyerek… O gece ışık hızıyla Mardin’e şavulladım. Dört bölüm sonra ölecektim, misafir oyunculuktu...

Ama ölmediniz?

Sağolsun, hep söylerim. Şu an burada konuşuyorsak sebebi Gül hanımdır. Dedi ki ‘oğlum sende bir şey var ama yontulman lazım, istersen seni yaralayalım, biraz daha devam et öğreteyim ben sana televizyon işini'. ‘Bayılırım’ dedim. 13 bölüm devam ettik. İkinci sezonda tek kötü ben kaldım dizide… Sonra 39 hafta daha devam etti. Sıla bittikten sonra da bir dönem işsiz kaldım.

DÖVMECİ TAHSİN ABİ

O dönem ne yaptınız?

Dövmeci Tahsin abinin dükkanında çalıştım.

Kollarınızda gördüğümüz dövmeler o zamandan mı?

Evet. Ne yapacaksın? Manavda çalışsan muz yiyeceksin (gülüyor.) Canım sıkıldıkça ‘abi ya yapsana bir dövme' derken… Hiç yoktu, şimdi 39 dövmem var. Düşünün artık ne kadar işsiz kalmışım o ara… İki buçuk sene filan… Şurama da (boynunu gösteriyor) bir dövme mi yaptırsam noktasına geldiğimdeee, aynı askerlik şubesi gibi yine telefonum çaldı.

Süpermiş…

Bu sefer dediler ki, Poyraz Karayel diye bir dizi var… ‘Celil abi biz Zülfikar’ı çok seviyoruz diyorlar’ ama adam bildiğin katil! Bunu da unutmamak lazım.

Gerçekten çok sevildi Zülfikar...

Evet insanların bir yerine dokundu... Poyraz Karayel özel bir işti. İçine giren herkese iyi kapılar açtı. Birazcık ben şanslıydım sanki… Bir de annem babam çok dua etti, hala ediyorlar.

Anneniz ve babanız sizi izlerken ne diyor şimdi?

Gurur duyuyorlar haliyle artık. İki kere yanıldılar aslında. Hiç istemediler, ben oyuncu oldum. 16 yaş küçük bir kız kardeşim var. Esra’yı da baleye filan yolladılar, kızcağız şu an biyoloji yüksek lisansı yapıyor. İkisini de denk getiremediler. Şimdi mutlular. Hatta babam bizim jargonu benden iyi öğendi, oğlum repo ne zaman diyor. Ah be babacığım sen repoyu ne ara öğrendin. (gülüyor) Babam diziyi de anlatmayı sever. Cem şunu yaptı, bunu yaptı… Baba diyorum onu ben oynuyorum ya… Aaa diyor…

Şimdiki dizinizde çok naif, bütün kadınların isteyeceği bir eş ve baba rolündesiniz…

Böyle şeyler ancak dizilerde olur!

Kesinlikle!

Yok aslında gerçekte de olur… Yaptığımz işle gurur duyuyorum. Çünkü silah yok, kan yok, şiddet yok. Hatta sette hiç kimse birbirine sesini dahi yükseltmiyor.

İlk defa mı bu kadar iyi bir adamsınız ekranda?

Yoo iyi adam oldum ama ilk defa silahım yok. Poyraz Karayel’de bazen kostümü unutup, silahla eve geliyordum...

KAÇ KERE VURULDUM HATIRLAMIYORUM

Oyuncak silah ama değil mi?

Yok canım gerçekti! (gülüyor) Benim zaten epey leşim var. Hiç vurmadıysam 70 kişiyi vurdum! Ki bazılarını iki kere vurdum. Figürasyon ajanslarından kardeşler geliyorlar bazen 'abi hatırladın mı ben geçen ay da ölmüştüm!' O zaman biraz arkada öl filan diyorlar, yüzün belli olmasın… Kaç kere vuruldum, kaç kere adam öldürdüm hatırlamıyorum. O yüzden bu dizi benim için ayrı bir yerde. Poyraz Karayel’den sonra, benzer diziler çıktı ve tuttu da… Bir Aile Hikayesi'nden sonra da inşallah bizim dizimiz gibi diziler olur da insanlar tercih eder… İnsanlar böyle dizileri özlemiş. Perihan Abla, Süper Baba, Mahallenin Muhtarları kıvamı bir dizi.

Bir Aile Hikayesi’nin beni en çok çeken tarafı geçmişe gittiğiniz anlar...

Çünkü hatırlıyoruz o dönemi… O eve girdiğin an küllüklere kadar baktığın her yerde 'bizim evde de vardı bunlardan' diyorsun. Bir de Fatih abi (Aksoy) beni şöyle kandırdı: Oğlum Türkiye’nin ilk ölü başrolü sen olacaksın! Bildiğimiz tek bir gerçek var; Cem 1999’da ölüyor. Bütün mesele nasıl öldüğü. Amerika’da sezon 13 hafta, bir bölüm 55 dakika, bizim 39 hafta, bir bölümümüz 120 dakika.

Dizi süreleriyle ilgili Türkiye’de bir devrim olur mu acaba ileride?

Yıllardır bekliyoruz ama mümkün değil. Bir dizi kar elde edebilmek için dört kuşak reklam almak zorunda… Eskiden bir günde iki dizi vardı hatırlayın…

BİZİM MESLEKTE...

Bazı oyuncular bu duruma tepki göstermişti sanki…

Bizim meslekte öyle birbirini tutma, kayırma çok yoktur. 17 yıldır yapıyorum bu işi meslekten üç yakın arkadaşım var. Hayatım boyunca Cihangir’de oturmadım ben. Birine denk gelsen sokakta, ne oldu sizin iş? Bitti demeni bekliyor. İyi, devam ediyor diyorsun. Çok sevindim deyip kafasını çeviriyor. Bırak ya neye sevindin. Sevinmediği her halinden belli, kötü bir oyuncu! Çok sevindimi bile oynayamıyorsun, ne oynayacaksın?

Egolu meslek, belki de ondan... Sizde hiç oldu mu o kendini beğenme? Ben oldum dediniz mi?

Şöyle bir laf vardır, fazla tevazu insana ahmak dinlettirir. İkisinin ortasını bulmakta fayda var. Bizim meslekte biricik doğru yok. Hamlet’i herkes farklı oynar, hiçbirine de yanlış diyemezsin o oyuncunun yorumudur. Ben kibrin karşısındayım. Kibirli tayfa var. Bir dur. Uzaya füze yollamıyorsun. Kanser aşısı da üretmedin. Hayat kurtarmıyorsun. Biz hayat kurtaran insanları işlerine mutlu yolluyoruz sadece.

'GALK Bİ SU GETİR!'

Sivas’ı özlüyor musunuz? Ne kadar zaman oradaydınız?

Uzaktayken özlediğini anlamıyorsun ama geçen gün dönerken uçağa ağlayarak bindim, 'lan galaydık azcık daha' diye. Benim orada dakikada şivem değişiyor! 23 senem geçti. Bütün arkadaşlarımı da gördüm, hepsinin çoluğu çocuğu var.

Nasıl karşılıyor arkadaşlarınız sizi, artık çok ünlüsünüz?

Onlar için hiç öyle bir durum yok. 6-7 kişilik ortaokul lise arkadaş grubum var. Bir şeyler hazırlamışlar, otururuz muhabbet eder, ayran içeriz diye… Sağolsunlar, iltifat ettiler, 400 kişi kitap imzalayacak, benim arkadaş, iki de bir kulağıma eğilip ‘gardaş yeter’, ‘oğlum bak..’ Oğlum benim elimde olan bir şey değil diyorum, ‘Ama mangal yaktık...’ Onların gözünde hâlâ Celo’yum. ‘Oğlum galk bi su getir’ filan diyorlar. Bırak ünlüyü misafir bile değilim, kaldığı yerden devam ediyor ilişki.

YAZDIKLARIMI YAŞASAM ÖLMÜŞTÜM!

Konudan konuya atladım ama eski sevgiliyle dost kalmak konusunda ne düşünüyorsunuz?

Arkadaş kalmak iyidir, dost kalmak biraz… Bana şimdi kalkıp manitalarını anlatamaz o kadar da geniş değiliz. Kim ister ki eski sevgilisinin yeni sevgilisini dinlemek?

Ben isterim...

Siz birazcık mazoşist misiniz efendimm…

Kadınlar dinler bence… Arkadaş kaldıysanız, aşk bittiyse…

Yaa bırak Allahını seversen. Merak etmek ayrı ama...

Yani anlatırsa dinlerim…

Sizde var o merak belli, telefon açıp şöyle dermişsiniz ‘anlat hadi anlat, yine kimin canını yaktın...’



Peki aşk?

Kitaptaki yazdıklarımın tamamını ben yaşamadım tabii… Yaşasaydım bir kabirde yatıyor olurdum, ölmüştüm dertten… Arkadaşlarımın anlattıkları da var. Dinlediklerim... Ama totaline baktığınızda benim yaşadığım ızdıraplar var o kitapta.

İç dökmek diyebilir miyiz?

Dertleşmek diyelim… Safa Önal hocamızdı, bir derste kafanızı eskiteceğinize kağıdı eskitin çocuklar demişti…

Yazdıkça…

Sıra sana gelecek!

Nalçakan, Sarıyer Edebiyat Günleri'nde 25 Eylül'de kitabını imzalayacak. Nalçakan'ın Cem Davran ve Onur Özaydın ile oynadığı, Engin Alkan'ın yönettiği "Üçü Bir Arada" adlı tiyatro oyunu da ekim ayında ikinci sezonuna başlayacak.

KIRSAL BİR ADAMIM

İstanbul’u seviyor musunuz peki?

Son bir kaç senem diye düşünüyorum. İstanbul’la bağı koparamazsın tabii ama buranın çilesini çekmek zorunda değilim. Onu yeni mezun kardeşlerim buyursunlar çeksinler, ben 41 yaşındayım artık, emekliliğime beş sene kaldı.

Çok erken değil mi emeklilik için 40’lı yaşlar?

Biz ağır işçiyiz… Güzel bir iş olursa, İstanbul şehir dışı olur üç gün çalışır dönersin memleketine…

Memleket neresi olur ileride?

Bodrum olur, Sivas olabilir. Belli olmaz. Ben kırsalım. Benim hayalimdeki yer yılkıya çıkmış atlar, faytondan kurtarılmış, bir daha insan binmeyecek yük taşımayacak atların olduğu bir ahır.... Günün birinde bir çocuğum olursa, bahçeden domates koparıp ısıracak o domatesin suyu ağzının kenarından akacak... O hayatı istiyorum.

Sivas’ın sizde bıraktığı şey ne ilk aklınıza gelen?

Pir Sultan Abdal. Sivas, vatanım, memleketim….

KİBRİN KARŞISINDAYIM

Benim için şaşırtıcı oldu, memleketinizden hiç kopmamış olmanız...

Ben Shakespeare’nin bilmem kaçıncı kuşak akrabasıymışım gibi niye davranayım. Güzel olan şey gerçek olan.

Davrananlar var ama...

O da onların problemi, onlar mutsuz ölecekler. Diğer türlü olan hayat yorucu değil mi? Başkası gibi yaşanan hayat çok rezilce değil mi? Songülüm de öyledir, onun sahiciliğine aşığım…

ARKADAŞLAR AİLEDİR!

Son dönemde moda olan ‘kendinizi dinleyin, içinize dönün’ yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben arkadaşlarımı dinlemeyi tercih ediyorum. Kendini dinle, evrenden iste bunlar bana traş geliyor. Para mı kazanmak istiyorsun, it gibi çalışaksın kardeşim. Mutlu mu olmak istiyorsun, tebessüm edeceksin en azından. O kitap sana evrenin sırrını açıklayacak olsa markette domatesin yanında durmaz. Hıyarın yanında satılmaz. Kendinize dönün! Kendime döneyim de senin yanında karnıbahar var onu ne yapacağız? O yüzden ben daha çok arkadaşlarıma dönüyorum. Arkadaşlar seçilebin ailedir, çok fazla arkadaşınız olmayacak olana da sahip çıkacaksın.

KORKU FİLMİNE UYANMAK İSTEMİYORUM

Son olarak ülkenin halini sorsam…

Ben açıkçası memleketteki kaybedilen insanlıktan muzdaripim. Hayvana, kadına, çocuğa şiddet, tecavüz… Önce bunları halledelim, sonra dünya üzerindeki kuvvetimize, askeri gücümüze, ekonomimize filan bakarız. Ben memleketime aşığım ama her gün kadınların öldürüldüğü, köpeklere, çocuklara tecavüz edilen, kedilerin kuyruğunun kesildiği bir ülkeye uyanmak istemiyorum. Korku filmi içindeymişiz gibi uyanıyoruz her gün, bugün ne olacak diye. Benim derdim tasam o. Geri kalan kısım hakikaten yapılır, para dünyanın en kıymetsiz şeyi…